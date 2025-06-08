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«Это будет вредить»: слишком стерильная окружающая среда опасна для здоровья

Опубликовано: 8 июня 2025 17:03
Ребенок, прогулка
«Это будет вредить»: слишком стерильная окружающая среда опасна для здоровья
Globallookpress / Shatokhina Natalia / news.ru

Вместо того, чтобы стремиться к стерильности, лучше научиться жить в гармонии с микробами, которые окружают нас повсюду. Это и есть настоящая здоровая гигиена.

После пандемии мы все стали более тщательно думать о гигиене, а также постоянно слышим напоминания дезинфицировать поверхности, следить за чистотой рук и дома.

Но есть и обратная сторона медали — чрезмерная чистота и излишняя борьба с микробами могут нанести вред всему организму. Разбираемся, почему так происходит и как найти золотую середину.

В 1989 году британский ученый Дэвид Страчан выдвинул гипотезу, согласно которой слишком стерильная окружающая среда не дает нормально развиваться иммунной системе детей. В норме иммунитет «учится» распознавать и правильно реагировать на разные микробы и аллергены с самого раннего возраста.

Чистота — не залог здоровья

Это и есть причина того, почему в странах, где люди живут в более чистых условиях, аллергических и аутоиммунных заболеваний становится больше. Терапевт Юлия Маршинцева объяснила «Городовому», как чрезмерная чистота влияет на здоровье детей.

«Это на самом деле вредно для проживания человека и не нужно. Стерильность необходима там, где вскрывают раны, чтобы не занести туда что-то попало, то есть исключительно для врачебных манипуляций. А в домашних условиях это ребенку даже будет вредить, потому что он после рождения начинает заселяться микробами. Понятно, что эта флора условно патогенная, то есть бактерии являются плохими, но организм все равно к ним привыкает и справляется», — отмечает эксперт.

Организму нужны бактерии

По словам врача, после стерильных условий малыш попадет в другую среду и может заразиться, а также тяжело перенести болезнь.

«Поэтому это нормальная история, когда ребенок выходит из утробы матери — это стерильное место. А потом постепенно обсеменяется бактериями уже в обычной жизни», — говорит терапевт.

Чистота — это хорошо, но чрезмерная стерильность может сыграть злую шутку с иммунитетом. Нашему организму нужны микробы, чтобы учиться и правильно работать.

Поэтому не стоит бояться грязи в разумных количествах — прогулки на улице, контакт с животными, ежедневное мытье тела и рук помогают сохранить здоровье и укрепить иммунитет.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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