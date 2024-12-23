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Что делать, если машину занесло на неочищенной дороге Петербурга? Три правила для авто с задним приводом

23 декабря 2024 17:33
Что делать, если машину занесло на неочищенной дороге Петербурга? Три правила для авто с задним приводом
Что делать, если машину занесло на неочищенной дороге Петербурга? Три правила для авто с задним приводом
Legion-Media

Если им не следовать, ситуация может усугубиться.

Несмотря на то что в Петербурге и Ленобласти пока прекратились обильные снегопады, вернуться они могут очень внезапно. Поэтому водители должны оставаться предельно внимательными. В прошлый раз разбирались, как справиться с заносами на автомобилях с передним приводом. Сегодня речь пойдет о заднеприводных машинах.

Есть всего три ключевых правила, чтобы сохранить контроль над автомобилем:

  • Отпустите педаль газа;
  • Поворачивайте руль в сторону заноса, но делайте это аккуратно, без резких движений, чтобы не ухудшить положение;
  • Используйте тормоз при наличии ABS. Если автомобиль оснащен антиблокировочной системой, она поможет стабилизировать машину.

Важно помнить, что резкое добавление газа на заднеприводном автомобиле может спровоцировать занос, особенно при маневрировании. Поэтому будьте аккуратны и старайтесь избегать водить в опасный зимний период более плавно.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Автотранспорт
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