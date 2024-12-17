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Что делать, если начальник не оплатит выход в праздники в двойном размере? Все способы подать жалобу в Петербурге

17 декабря 2024 11:47
Что делать, если начальник не оплатит выход в праздники в двойном размере? Все способы подать жалобу в Петербурге
Что делать, если начальник не оплатит выход в праздники в двойном размере? Все способы подать жалобу в Петербурге
Nikolay Gyngazov / Global Look Press / Global Look Press

Сделать это можно даже онлайн.

Работа в праздничные дни с 1 по 8 января, должна оплачиваться в двойном размере за каждый отработанный час, независимо от схемы начисления зарплаты. Для сотрудников с окладом двойная оплата предусмотрена за часы или дни, превышающие месячную норму рабочего времени. Время, отработанное сверх нормы в праздничные дни, оплачивается вдвойне.

Также вместо повышенной оплаты сотрудник вправе запросить дополнительный отгул, тогда работа оплачивается в обычном порядке, а выходной не компенсируется деньгами.

А что делать, если работодатель отказывается оплачивать честно отработанное время по двойному тарифу и даже не предлагает выбрать другой день для отдыха? В таком случае, чтобы защитить свои права, следует обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру.

Жалобу можно подать следующими способами:

  • Лично в отделении инспекции труда (адреса указаны на сайте Роструда);
  • Заказным письмом с заявлением, образец которого доступен на сайте базы НПА;
  • Через портал «Онлайнинспекция.рф», заполнив форму «Сообщить о проблеме» (авторизоваться нужно через портал «Госуслуги»).

Решение по жалобе принимается в течение 30 календарных дней.

Важно отметить, что привлечение к работе в праздники возможно только с согласия сотрудника, а беременным женщинам, несовершеннолетним (за исключением представителей спорта и искусства), а также лицам с медицинскими противопоказаниями работать в выходные запрещено.

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Автор:
Юлия Степанова
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