Что делать петербуржцам при обнаружении кошки под машиной: советы по вызволению животного

С наступлением холодов бездомные кошки ищут укрытия от непогоды, стараясь найти теплые и сухие места. Одним из распространенных мест, где прячутся кошки, становятся автомобили, что создает потенциальную опасность для самих животных. Важно знать, как без вреда для животного прогнать его из-под автомобиля.

Как выманить кошку из-под автомобиля?

Попробуйте приманить кошку едой. Можно положить еду в коробку, чтобы заманить животное внутрь и оно точно снова не скрылось под машиной;

Включите записи звуков кошек. Если под машиной котенок, он может на них среагировать;

Налейте немного настойки валерьянки в крышку от бутылки или в пакет. Важен именно запах, который привлечет животное. Не лейте валерьянку на асфальт, чтобы не привлечь других кошек.

Что делать, если кошка под чужим авто?

Подождите немного, возможно, владелец автомобиля скоро вернется и вы вместе вызволите животное;

Если вы находитесь во дворе жилого дома, спросите у прохожих, не знают ли они хозяина машины;

Оставьте записку под дворником машины с информацией о том, что под капотом кошка, а также свой номер телефона, если вы готовы забрать животное;

Попросите прохожих помочь с покупкой валерьянки или влажного корма. Он сильнее пахнет, поэтому приманить им кошку легче.

Что делать, если животное застряло под авто?