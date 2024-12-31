Что делать петербуржцам при обнаружении кошки под машиной: советы по вызволению животного

С наступлением холодов бездомные кошки ищут укрытия от непогоды, стараясь найти теплые и сухие места. Одним из распространенных мест, где прячутся кошки, становятся автомобили, что создает потенциальную опасность для самих животных. Важно знать, как без вреда для животного прогнать его из-под автомобиля.
Как выманить кошку из-под автомобиля?
- Попробуйте приманить кошку едой. Можно положить еду в коробку, чтобы заманить животное внутрь и оно точно снова не скрылось под машиной;
- Включите записи звуков кошек. Если под машиной котенок, он может на них среагировать;
- Налейте немного настойки валерьянки в крышку от бутылки или в пакет. Важен именно запах, который привлечет животное. Не лейте валерьянку на асфальт, чтобы не привлечь других кошек.
Что делать, если кошка под чужим авто?
- Подождите немного, возможно, владелец автомобиля скоро вернется и вы вместе вызволите животное;
- Если вы находитесь во дворе жилого дома, спросите у прохожих, не знают ли они хозяина машины;
- Оставьте записку под дворником машины с информацией о том, что под капотом кошка, а также свой номер телефона, если вы готовы забрать животное;
- Попросите прохожих помочь с покупкой валерьянки или влажного корма. Он сильнее пахнет, поэтому приманить им кошку легче.
Что делать, если животное застряло под авто?
- Оцените ситуацию и попробуйте самостоятельно достать животное, если это возможно;
- Перед спасательно операцией наденьте перчатки или обмотайте руку одеждой, так как кошка может царапаться и кусаться;
- Вытаскивайте кошку за загривок, придерживая задние лапы;
- Если самостоятельно достать животное не получается, вызовите спасателей позвонив по номеру 112.