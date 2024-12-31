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Что делать петербуржцам при обнаружении кошки под машиной: советы по вызволению животного

31 декабря 2024 18:02
Что делать петербуржцам при обнаружении кошки под машиной: советы по вызволению животного
Что делать петербуржцам при обнаружении кошки под машиной: советы по вызволению животного
Svetlana Vozmilova / Global Look Press / Global Look Press

Делать это нужно очень аккуратно.

С наступлением холодов бездомные кошки ищут укрытия от непогоды, стараясь найти теплые и сухие места. Одним из распространенных мест, где прячутся кошки, становятся автомобили, что создает потенциальную опасность для самих животных. Важно знать, как без вреда для животного прогнать его из-под автомобиля.

Как выманить кошку из-под автомобиля?

  • Попробуйте приманить кошку едой. Можно положить еду в коробку, чтобы заманить животное внутрь и оно точно снова не скрылось под машиной;
  • Включите записи звуков кошек. Если под машиной котенок, он может на них среагировать;
  • Налейте немного настойки валерьянки в крышку от бутылки или в пакет. Важен именно запах, который привлечет животное. Не лейте валерьянку на асфальт, чтобы не привлечь других кошек.

Что делать, если кошка под чужим авто?

  • Подождите немного, возможно, владелец автомобиля скоро вернется и вы вместе вызволите животное;
  • Если вы находитесь во дворе жилого дома, спросите у прохожих, не знают ли они хозяина машины;
  • Оставьте записку под дворником машины с информацией о том, что под капотом кошка, а также свой номер телефона, если вы готовы забрать животное;
  • Попросите прохожих помочь с покупкой валерьянки или влажного корма. Он сильнее пахнет, поэтому приманить им кошку легче.

Что делать, если животное застряло под авто?

  • Оцените ситуацию и попробуйте самостоятельно достать животное, если это возможно;
  • Перед спасательно операцией наденьте перчатки или обмотайте руку одеждой, так как кошка может царапаться и кусаться;
  • Вытаскивайте кошку за загривок, придерживая задние лапы;
  • Если самостоятельно достать животное не получается, вызовите спасателей позвонив по номеру 112.
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Автор:
Юлия Степанова
Общество ЖивотныеАвтотранспорт
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