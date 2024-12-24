Что и когда покупать к Новому году в Петербурге, чтобы не упасть с ног: уже пора начинать

С каждым днем до Нового года волнение усиливается — хочется, чтобы праздник прошел идеально. Одной из важнейших частей новогодней ночи в Петербурге является застолье. А чтобы оно удалось, нужно успеть купить лучшие продукты. Этот список универсален и может служить основой для вашего новогоднего меню, с возможностью добавления недостающих ингредиентов.

Основные продукты

Начать следует с ингредиентов, которые понадобятся и для горячих блюд, и для салатов, и для закусок: мясо, птица и рыба. Мясо и птицу лучше покупать в охлажденном виде за 2–3 дня до Нового года. Замороженную рыбу можно купить в любой момент, но если планируете готовить стейки, лучше отложить покупку до 29–30 декабря и выбрать охлажденную рыбу. Соленую красную рыбу можно приобрести за 1–1,5 недели до праздника, если соблюдены сроки годности.

Колбасы и сыры

Сырокопченые и сыровяленые колбасы можно хранить длительное время, поэтому их лучше купить заранее, чтобы избежать роста цен. Вареные, копченые колбасы, ветчину и бекон лучше покупать за 1 неделю до праздника. Твердые сорта сыра можно приобрести заранее, а вот сливочные и творожные сыры лучше купить за 5–7 дней до Нового года.

Консервация и овощи

Консервы часто забывают купить заранее, но если вы не успели, в конце декабря можно найти по адекватным ценам горошек, кукурузу, грибы, оливки, маслины, шпроты, печень трески и тунца. Яйца и свежие корнеплоды покупайте с 25 декабря. Свежие овощи, такие как огурцы, помидоры и перец, лучше докупить 29–30 декабря, но не 31-го, когда будет сложно найти качественные продукты. С фруктами стоит поступать так же.

Долгосрочные покупки

Икру, кондитерские изделия, алкоголь, соки и газированные напитки лучше приобрести заранее. Также добавьте в список 1–2 бутылки растительного масла, 2 пачки сливочного масла, хлеб, специи и соусы. Эти продукты можно купить в последнюю очередь, пишет источник.

Планируйте покупки заранее, чтобы новогоднее застолье прошло без стресса и недостачи необходимых ингредиентов!