Что нужно успеть сделать петербуржцам до 31 декабря, чтобы сказочно сэкономить в 2025-м

До конца 2024 года осталось совсем немного времени, но его можно провести с пользой. Если грамотно распорядиться оставшимися днями, можно существенно сэкономить в 2025 году, а в некоторых случаях даже вернуть часть ранее потраченных средств. Вот ключевые действия, которые стоит успеть выполнить:

1. Подать заявление на социальный налоговый вычет за 2021 год

Это последний шанс вернуть деньги за лечение, лекарства, добровольное медицинское страхование или обучение. Максимальная сумма возврата — 15 600 рублей.

2. Перечислить добровольные социальные взносы в СФР

Если вы индивидуальный предприниматель, уплатите взносы (6696,22 рубля), чтобы в следующем году иметь право на пособия по временной нетрудоспособности или беременности.

3. Подготовиться к уплате НДС при доходе выше 60 млн рублей

Компании и ИП, работающие по упрощенной системе налогообложения, должны завершить выполнение договоров и обсудить условия с контрагентами до конца года, чтобы минимизировать налоговую нагрузку.

4. Воспользоваться налоговым вычетом на ИИС

Пополните индивидуальный инвестиционный счет на сумму до 400 000 рублей, чтобы вернуть до 52 000 рублей налога.

5. Завершить сделки с недвижимостью до повышения госпошлин

С 2025 года потребуется нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости, что увеличит расходы. Успейте оформить сделки до конца года, чтобы избежать лишних затрат.

6. Сэкономить на разводе или смене фамилии

Сейчас госпошлина составляет 650 рублей за развод и 1600 рублей за смену имени. В 2025 году эти суммы вырастут до 5000 рублей, передает портал Bankiros.

Почему стоит поторопиться?

Новый год — это не только праздник, но и финишная прямая для завершения важных финансовых дел. Если правильно спланировать свои действия, можно избежать дополнительных затрат и даже немного улучшить свое финансовое положение в 2025 году.