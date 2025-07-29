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Стоп, спам: когда россияне смогут блокировать навязчивую рекламу

Опубликовано: 29 июля 2025 16:32
спам звонки
Стоп, спам: когда россияне смогут блокировать навязчивую рекламу
globallookpress/ Ilya Moskovets

Россияне скоро смогут избавиться от нежелательных рассылок.

С 1 августа в России вступает в силу закон, который дает гражданам право отказаться от получения массовых рассылок.

Это можно будет сделать через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении.

Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

«Это простое и удобное решение значительно повысит цифровой комфорт россиян и позволит сократить количество спама как минимум вдвое», — отметил депутат.

Спам — канал для мошенников

Массовые рассылки часто становятся каналом для мошенников.

Под видом рекламы могут предлагаться фальшивые компенсации, поддельные услуги или ссылки на вредоносные ресурсы.

Новый порядок поможет сделать такие схемы менее массовыми и эффективными.

Следующий этап — запрет на массовые обзвоны без согласия абонента с сентября 2025 года.

«Госуслуги» придут на помощь

До конца года на портале «Госуслуги» появится сервис, с помощью которого можно будет пожаловаться на нарушения.

Операторы связи будут обязаны прекращать рассылку по заявлению абонента — это будет закреплено законодательно.

К полноценной системе управления цифровыми согласиями

Такие нововведения — очередной шаг к формированию полноценной системы управления цифровыми согласиями.

В будущем каждый пользователь сможет самостоятельно определять, кто имеет право обращаться к нему в электронном виде, а кто — нет.

Это особенно важно в условиях растущего числа киберугроз.

Закон позволит эффективнее противостоять злоумышленникам, использующим спам-рассылки для достижения своих целей.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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