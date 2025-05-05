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«Давайте будем честными»: россиянин продвигает туры в Афганистан — вот что ждет путешественников в Кабуле

Опубликовано: 5 мая 2025 09:31
Туристы
«Давайте будем честными»: россиянин продвигает туры в Афганистан — вот что ждет путешественников в Кабуле
Фото: Городовой.ру

Название у проекта говорящее.

В России зарегистрирована заявка на создание турфирмы под брендом «Талибан Тур». Новый проект предполагает организацию групповых поездок до пяти человек на экскурсии по Кандагару. Инициатор объяснил своё решение желанием занять бренд после исключения движения «Талибан» из списка террористических организаций.

Идея сразу вызвала широкий общественный резонанс. Как рассказала «Городовому» Наталья Ансталь, учредитель туроператора Go Travel, реальная цель этой истории — пиар.

«На самом деле, вообще учитывая всю эту историю с этим "Талибан Тур" и всем нам уже давно известно, что это просто один очень предприимчивый мужчина делает это ради пиара своих услуг», — отметила эксперт.

По словам Ансталь, даже если бы подобные туры действительно начали продавать, большого интереса они бы не вызвали. Даже столица страны Кабул не пользуется спросом у путешественников.

«Давайте будем честными. Я не думаю, что какой-то большой процент путешественников туда бы поехал, потому что это достаточно серьёзная история. Афганистан крайне редко рассматривается в качестве направления для поездки, даже без учёта какого-нибудь "Талибан-тур"», — добавила Наталья Ансталь.

Эксперт подчеркнула: реальными туристами в подобном проекте могли бы стать разве что искатели экстрима, но и их будет крайне мало.

«Здесь, мне кажется, поехали бы люди, которые вот прям совсем хотят экстрима, совсем хотят почувствовать вот эту историю жизни, которая есть там, но не думаю, что этот процент был бы очень большой», — заключила она.

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Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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