«Дешевле раза в два, чем на WB»: как покупать выгодно в магазине Fix Price

Магазин низких цен — так принято называть Fix Price. На что обратить внимание и чего лучше не брать, рассказывают сами покупатели.

Магазин Фикс Прайс вызывает у покупателей разные эмоции. Для одних — это возможность приобрести полезные товары по низкой цене, а для других — ненужный ширпотреб, на который бездумно тратятся деньги. В сети люди оставляют разные комментарии о магазине и рассказывают, что, по своему опыту, лучше там не приобретать и, наоборот, на что обратить внимание.

Канцелярия и удобрения

Часто в Фикс Прайс отправляются за книгами, карандашами и ручками. Действительно, цены на канцелярию там разные и вполне адекватные. Можно приобрести все как для малышей, так и для взрослых. Плюс — качество такого товара не самое худшее.

«Дочка у меня покупала книгу, которая была дешевле раза в 2, чем на том же WB», — отмечает она.

Кроме того, в магазине часто появляются сезонные товары, которые раскупают дачники и садоводы. На полках можно найти горшки и различный инвентарь для огорода. Покупатели пишут, что не всегда те же горшки и лопатки отличаются хорошим качеством, но удобрения можно брать.

«Кстати удобрения вполне неплохие, не раз брали как для комнатных растений, так и для садовых», — написано в отзыве.

Кроме того, в магазине есть многочисленные игрушки, поэтому многие отмечают, что заходить с ребенком в магазин не страшно. Машинки и куклы хоть и недорогие, но достаточно хлипкие, долго такая вещь не прослужит, пишут люди на сайте Отзовик.

Что-то дороже, что-то дешевле

Фикс Прайс хоть и считается недорогим магазином, но в нем есть позиции, которые стоят также, как и в других точках продажи. Поэтому, если вам нужно купить какую-либо мелочь, то она будет по более выгодной цене, а те же книги или элементы одежды уже не стоят, как все остальное в магазине. При этом, согласно отзывам, те же носки из Фикс Прайса после первой стирки покроются катышками и поступят в разряд домашней одежды.

«Сразу скажу, что для меня, этот магазин с выгодными покупками, так сказать, знаю, что брать. Например, корзинку для белья или маленькие принадлежности по хозяйству за 51 и 99 рублей, как в сети магазинов Fix-Price, вы больше нигде не найдете. Также можно сказать и о всевозможных баночках под сыпучие продукты и разные тряпочки для уборки», — отмечает покупательница.

При этом, что касается продуктов питания, то судить об их качестве никто не берется.

«В случае если товары, которые сильно дороже в других магазинах, покупать по низкой цене в Fix-Price, пытаясь найти выгоду, обязательно нужно смотреть на качество, есть товары с «хромающим» качеством», — считают люди.

С пустыми руками уйти невозможно

В целом, несмотря на «хромающее» качество, выйти из Фикс Прайса без покупки не получается. Судя по отзывам, собирая в корзину товары по низким ценам, на кассе можно отдать довольно крупную сумму денег. Ведь в хозяйстве все пригодится. Вот еще один отзыв недовольного покупателя:

«Встречается очень-очень редко кое-что по низкой цене. Недостатки: практически весь товар отвратительного качества, который не стоит и своих 55 рублей.

Покупатели дают совет запастись временем и желанием, чтобы покупать в Фикс Прайсе выгодно.