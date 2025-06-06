Дети от разных браков, пенсия и почетные звания: как изменится жизнь многодетных отцов в России

Мужчины смогут получить звание «Отец-герой» и пользоваться льготами от государства наравне с женщинами, которые имеют подобный статус.

В России готовятся новые меры поддержки для многодетных отцов. Пока льготы и социальные гарантии в основном ориентированы на многодетных матерей, но ситуация меняется. Разбираемся, что именно предлагают и как сейчас обстоят дела с поддержкой многодетных отцов.

Кто такой многодетный отец и кому положены льготы?

Многодетным отцом считается мужчина, который воспитывает минимум троих детей, не достигших 18 лет или 23-х, если дети учатся очно в колледже или вузе. При этом важно, чтобы дети проживали с отцом, и он принимал активное участие в их содержании и воспитании.

Какие льготы и поддержку получают многодетные семьи?

Для многодетных семей предусмотрен широкий спектр льгот и пособий:

Налоговые вычеты — с 2025 года они увеличены и составляют 1400 рублей на первого ребенка, 2800 на второго и третьего, а для последующих — 6000 рублей. Льготы на коммунальные услуги — скидки и компенсации в оплате ЖКХ, которые варьируются в зависимости от региона. Помощь с жильем — приоритетное право на получение земельных участков, субсидии на приобретение жилья, льготное кредитование. Бесплатное медицинское обслуживание детей и родителей, включая лекарства и профилактические осмотры. Транспортные льготы — скидки или бесплатный проезд на общественном транспорте и региональных перевозках. Социальные выплаты и пособия — ежемесячные и единовременные выплаты на детей, компенсации на питание в школах и другие виды поддержки. Трудовые льготы — возможность гибкого графика работы, дополнительные дни отпуска, защита от дискриминации.

Что нового предлагают для многодетных отцов?

Президент Владимир Путин на встрече с многодетными семьями в мае 2025 года подтвердил, что вопрос льгот для многодетных отцов активно обсуждается и готовится законопроект, который скоро будет внесен в Госдуму, передает ТАСС.

И первое, что планируют сделать — это ввести звание «Отец-герой» — аналог «Матери-героини», которое уже существует для женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей.

Также носители звания получат возможность досрочного выхода на пенсию, как это уже предусмотрено для многодетных матерей.

Планируется расширить понятие многодетного отца, чтобы включить мужчин с детьми от разных браков, при условии их поддержки и воспитания детей.

Будет учтено в пенсионном стаже период ухода за всеми детьми, а не только за четырьмя первыми, как это происходит сейчас.

Почему это важно?

До сих пор льготы и социальные гарантии для многодетных семей в России были ориентированы преимущественно на матерей. Например, многодетные матери могут выйти на пенсию раньше, а многодетные отцы такой возможности не имели.

Кроме того, статус многодетного отца часто сложнее оформить, особенно если дети от разных браков или отец живет отдельно от семьи.

Однако роль отца в воспитании детей нельзя недооценивать — многие мужчины берут на себя основную ответственность за содержание и воспитание детей, особенно в сложных семейных ситуациях.

Признание этого факта и предоставление соответствующих льгот поможет укрепить институт семьи и стимулировать мужчин к активному участию в жизни детей.