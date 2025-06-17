Стоп-сигнал на 10 тысяч: какие штрафы светят водителям по новым правилам

Госдума приняла на пленарном заседании во втором чтении законопроект, которым предлагается увеличить до 10 тыс. рублей максимальный штраф за отказ водителя остановиться по требованию сотрудника полиции. Какие еще изменения внесены в КоАП и что ждет водителей в связи с ужесточением наказания?

История вопроса: Законопроект внесен в феврале 2024 года

Законопроект был внесен в палату парламента в феврале 2024 года группой депутатов и сенаторов и принят в первом чтении в сентябре того же года. Предусматривается ряд изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Увеличение штрафа: От 500-800 рублей до 7-10 тысяч рублей

В частности, предлагается многократно повысить размер административного штрафа, предусмотренного частью 2 статьи 12.25 КоАП РФ.

Сейчас за невыполнение требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или лица, осуществляющего контроль в сфере транспорта, об остановке предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей.

Нововведением устанавливаются штрафы в размере от 7 тысяч до 10 тыс. рублей.

Повторное нарушение: Лишение прав на срок до шести месяцев

Кроме того, статья дополняется положением об ответственности за повторное нарушение, за это водителям будет грозить лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.

Поправками ко второму чтению также устанавливается штраф в размере 10 тыс. рублей за повторное нарушение.

Нарушение правил движения тяжеловесного транспорта: Штраф для владельца — 600 тыс. рублей

Также новыми частями дополняется статья 12.21.1 КоАП (нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства).

Так, вводится административное наказание за невыполнение водителем требования о прохождении весового и габаритного контроля транспортного средства.

Принятым в первом чтении законопроектом за такое нарушение предлагалось назначать водителю штраф в размере 10 тыс. рублей и лишать прав на полгода, а собственнику автомобиля — штраф в размере 100 тыс. рублей.

Как пишет ТАСС, поправками ко второму чтению данные нормы заменены штрафом для владельца транспортного средства в размере 600 тыс. рублей.

Что изменится для водителей?

Параметр Текущее положение (до изменений) Новое положение (после изменений) Примечания Штраф за отказ остановиться по требованию полиции 500–800 рублей 7 000–10 000 рублей Рост штрафа почти в 14–20 раз; направлено на повышение дисциплины и безопасности дорожного движения Ответственность за повторное нарушение отказа остановиться Нет лишения прав, только штраф Лишение права управления ТС на срок до 6 месяцев и штраф 10 000 рублей Усиление ответственности для повторных нарушителей Штраф за нарушение правил движения тяжеловесного/крупногабаритного ТС (ст. 12.21.1 КоАП) Штраф водителю 10 000 рублей и лишение прав на 6 месяцев; штраф собственнику 100 000 рублей Штраф собственнику транспортного средства увеличен до 600 000 рублей; лишение прав водителю не упоминается в новых поправках Существенное увеличение штрафа для владельцев крупногабаритного транспорта Дата внесения законопроекта в Госдуму Февраль 2024 года — Законопроект прошел первое чтение в сентябре 2024, второе чтение — июнь 2025 Цель законопроекта Повышение безопасности дорожного движения и сохранности автодорог Повышение штрафов для повышения дисциплины водителей, снижение нарушений и повышение эффективности контроля В рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» Дополнительные изменения — Ввод штрафов за невыполнение требований о прохождении весового и габаритного контроля транспортных средств Ранее предлагалось лишение прав водителя и штраф 100 тыс. руб. собственнику, теперь штраф собственнику — 600 тыс. руб.

Станет ли дорога безопаснее?

Увеличение штрафов и ужесточение наказания за нарушения ПДД — это мера, направленная на повышение безопасности на дорогах. Будет ли она эффективной – покажет время. Но в любом случае водителям стоит быть внимательными и соблюдать правила, чтобы избежать штрафов и других неприятностей.