«Достаточно поставить сладкие тарелочки»: как избавиться от белокрылки в теплице

«Белокрылка любит теплицы, которые постоянно используются. Сейчас на них может подействовать только ядовитая, сладкая прикормка, вот на это она идет хорошо. Различные настои чеснока ей совсем не нравится. Ведь это бабочка, ее привлекает разведенное сладкое варенье. Его она будет есть. Достаточно поставить в теплице сладкие тарелочки с ядом или специальные липкие ленты повесить. Также могут помочь системные препараты, которые входят в фотосинтез растений и делают их горькими. Тогда белокрылка не будет им вредить», — советует эксперт.