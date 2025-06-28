Два сезона и их современная реальность: когда лучше лететь на Мальдивы

Если вы задумались об отдыхе на Мальдивах, то стоит забыть о старом стереотипе, что там есть только два сезона: сухой и дождливый.
На самом деле Мальдивы — это огромный архипелаг из более тысячи островов, разбросанных по Индийскому океану, где погода может сильно отличаться даже на соседних островах.
Два традиционных сезона — и их современная реальность
Классически выделяют сухой сезон с ноября по апрель, когда меньше дождей, море спокойное, а туристов много.
И влажный сезон с мая по октябрь, когда случаются короткие тропические ливни, чаще ночью, и цены на отдых заметно ниже.
Но в последние годы климат стал менее предсказуемым: в декабре могут идти дожди несколько дней подряд, а в июле — светить яркое солнце. Поэтому полагаться только на календарь уже не стоит.
Когда же лучше лететь?
Менеджер компании TOURisME Светлана Дмитриева рассказала «Городовому» об особенностях отдых на Мальдивах.
«Мальдивы — это мечта для тех, кто ищет белоснежные пляжи, лазурную воду и уединенные виллы посреди Индийского океана. Раньше поездку на Мальдивы планировали строго по сезону, но сегодня ситуация изменилась: архипелаг стал круглогодичным направлением.
Тем не менее у каждого сезона есть свои нюансы
Зимний период с декабря по апрель считается «высоким сезоном». В это время там сухая погода, много солнца, минимальные осадки, отличный дайвинг и снорклинг. Из минусов — высокая стоимость проживания, бронировать лучше заранее.
Летний период с мая по ноябрь — это сезон юго-западного муссона. Плюсы: меньше туристов, хорошие предложения и акции в отелях, более насыщенный подводный мир. А минусы — возможны дожди и ветра, особенно в июне и июле, но они, как правило, кратковременны», — отмечает эксперт.
В итоге поехать на Мальдивы можно в любой месяц. Просто нужно определиться готовы ли вы потерпеть дожди и при этом сэкономить или нужно гарантированное солнце.
Где лучше отдыхать на Мальдивах?
По словам турагента, курорт готов удовлетворить все потребности туристов и предлагает различные острова, где готовы предоставить условия нужные именно вам.
Для романтики: острова с уединенными виллами на воде
Для семей с детьми: отели с инфраструктурой и детскими клубами
Для дайвинга и снорклинга: курорты у рифов
Для бюджета: острова с гестхаусами и общественными пляжами, но с ограничениями по дресс-коду и алкоголю.