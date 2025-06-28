Два сезона и их современная реальность: когда лучше лететь на Мальдивы

Если вы задумались об отдыхе на Мальдивах, то стоит забыть о старом стереотипе, что там есть только два сезона: сухой и дождливый.

На самом деле Мальдивы — это огромный архипелаг из более тысячи островов, разбросанных по Индийскому океану, где погода может сильно отличаться даже на соседних островах.

Два традиционных сезона — и их современная реальность

Классически выделяют сухой сезон с ноября по апрель, когда меньше дождей, море спокойное, а туристов много.

И влажный сезон с мая по октябрь, когда случаются короткие тропические ливни, чаще ночью, и цены на отдых заметно ниже.

Но в последние годы климат стал менее предсказуемым: в декабре могут идти дожди несколько дней подряд, а в июле — светить яркое солнце. Поэтому полагаться только на календарь уже не стоит.

Когда же лучше лететь?

Менеджер компании TOURisME Светлана Дмитриева рассказала «Городовому» об особенностях отдых на Мальдивах.

Светлана Дмитриева Туризм «Мальдивы — это мечта для тех, кто ищет белоснежные пляжи, лазурную воду и уединенные виллы посреди Индийского океана. Раньше поездку на Мальдивы планировали строго по сезону, но сегодня ситуация изменилась: архипелаг стал круглогодичным направлением. Тем не менее у каждого сезона есть свои нюансы Зимний период с декабря по апрель считается «высоким сезоном». В это время там сухая погода, много солнца, минимальные осадки, отличный дайвинг и снорклинг. Из минусов — высокая стоимость проживания, бронировать лучше заранее. Летний период с мая по ноябрь — это сезон юго-западного муссона. Плюсы: меньше туристов, хорошие предложения и акции в отелях, более насыщенный подводный мир. А минусы — возможны дожди и ветра, особенно в июне и июле, но они, как правило, кратковременны», — отмечает эксперт.

В итоге поехать на Мальдивы можно в любой месяц. Просто нужно определиться готовы ли вы потерпеть дожди и при этом сэкономить или нужно гарантированное солнце.

Где лучше отдыхать на Мальдивах?

По словам турагента, курорт готов удовлетворить все потребности туристов и предлагает различные острова, где готовы предоставить условия нужные именно вам.

Для романтики: острова с уединенными виллами на воде

Для семей с детьми: отели с инфраструктурой и детскими клубами

Для дайвинга и снорклинга: курорты у рифов

Для бюджета: острова с гестхаусами и общественными пляжами, но с ограничениями по дресс-коду и алкоголю.