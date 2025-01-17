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Как Петербург встречает Крещение: традиции, гадания и приметы

17 января 2025 20:14
Свадьба
Как Петербург встречает Крещение: традиции, гадания и приметы
Городовой ру

Гадать тоже можно.

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне, или Богоявление — один из самых значимых зимних праздников. В Петербурге этот день традиционно наполнен не только религиозными обрядами, но и множеством связанных с ним поверий и обычаев.

Освященная вода и зимние купания

Считается, что в ночь на Крещение вода становится целебной. Жители города устремляются к прорубям и рекам, чтобы набрать крещенской воды. Эта вода хранится весь год, используется для церковных обрядов, освящения домов и полей, а также помогает при недомоганиях. Смельчаки совершают погружение в ледяные купели — говорят, что это дарит крепкое здоровье на весь год.

Гадания и приметы на Крещение

Особое место в этот день занимают традиционные гадания. Если одна из девушек, участвующих в гадании, неожиданно расплачется, ей предстоит разлука. Обручившиеся 19 января, обретут счастье в браке. А когда в Петербруге женщины окунались в прорубь, они стремились войти в воду после мужчин, ведь считалось, что эти пару шагов как раз и приведут к алтарю.

Семейные барышни верили, что если в этот день трижды посыпать мужа снегом, их ожидает мирная жизнь в течение следующего года. Считалось также, что для сохранения гармонии с любимым человеком необходимо в полночь прийти на перекресток и трижды поцеловаться.

Народные поверья и погодные приметы

Крещенский день всегда сопровождался наблюдением за погодой. Снежная и пасмурная погода сулила хороший урожай, звездная ночь предсказывала обилие гороха и ягод.

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Автор:
Максакова Яна
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