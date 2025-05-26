Городовой / Общество / Две средних зарплаты петербуржца за квадрат: сколько стоит ремонт квартиры в 2025-м
Эксклюзив
Последние новости
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
«Я б в депутатки пошла, пусть меня научат»: петербуржцы мечтают о пассивном доходе Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Две средних зарплаты петербуржца за квадрат: сколько стоит ремонт квартиры в 2025-м

Опубликовано: 26 мая 2025 09:33
ремонт
Две средних зарплаты петербуржца за квадрат: сколько стоит ремонт квартиры в 2025-м
Фото: Городовой.ру

Разобрались с экспертами и приуныли.

Ремонт с нуля в новой квартире — дело затратное и сложное. Чтобы не тратить деньги и нервы зря, «Городовой» поговорил с дизайнером Андреем Радаевым и узнал, на какую сумму стоит рассчитывать тем, кто хочет не «косметику», а качественный, современный ремонт в новостройке.

Вывод: дешевле 200 тысяч рублей за квадратный метр — почти нереально. А это, на секундочку, чуть больше двух средних зарплат жителя города на Неве,

По словам специалиста, полноценный ремонт включает несколько ключевых блоков. Во-первых, это дизайн-проект, который нужен для чёткого плана работ, подбора мебели, света и всего остального. Его стоимость — от 5 тысяч рублей за квадрат.

Далее идут работы: черновые и чистовые, электрика, сантехника, отделка, сборка мебели. Этот этап обойдётся в среднем в 50–60 тысяч рублей за квадратный метр.

Самая затратная часть — материалы, особенно если речь идёт о качественной отделке. На это уходит ещё 120–140 тысяч за квадрат, в зависимости от уровня пожеланий заказчика: плитка, сантехника, обои, двери, фурнитура и прочее. В итоге — около 200 тысяч рублей за метр, и это без излишеств.

Такая сумма — это не про люкс, а просто про нормальный, комфортный ремонт, отмечает Радаев. Конечно, всегда можно удешевить за счёт материалов или работы, но в большинстве случаев это сказывается на результате.

Если учитывать, что средняя квартира в Петербурге — это 40–60 квадратов, общая стоимость ремонта может достигать 8–12 миллионов рублей.

Неудивительно, что многие покупатели выбирают квартиры с уже готовой отделкой от застройщика. По мнению эксперта, если нет особых требований, это вполне разумный шаг — особенно в условиях, когда даже черновые работы стремительно дорожают.

Новости по теме
От 39 тысяч до 800 тысяч: какие цены на аренду квартир в «писательских» локациях Петербурга и что влияет на стоимость жилья От 39 тысяч до 800 тысяч: какие цены на аренду квартир в «писательских» локациях Петербурга и что влияет на стоимость жилья 25 мая 2025 14:02
Новые требования к отделке квартир в новостройках: что теперь обязаны делать застройщики Новые требования к отделке квартир в новостройках: что теперь обязаны делать застройщики 12 марта 2025 23:59
Наживете проблем: в Госдуме напомнили, какой ремонт запрещено делать в квартире Наживете проблем: в Госдуме напомнили, какой ремонт запрещено делать в квартире 1 октября 2024 02:12
Отпуск по цене квартиры: озвучена стоимость самого дорогого тура в Турцию в 2024 году Отпуск по цене квартиры: озвучена стоимость самого дорогого тура в Турцию в 2024 году 21 сентября 2024 19:20
Индекс кофе: стоимость квартиры в Москве измерили в чашках бодрящего напитка Индекс кофе: стоимость квартиры в Москве измерили в чашках бодрящего напитка 15 сентября 2024 18:00
Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».