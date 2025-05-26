Две средних зарплаты петербуржца за квадрат: сколько стоит ремонт квартиры в 2025-м

Ремонт с нуля в новой квартире — дело затратное и сложное. Чтобы не тратить деньги и нервы зря, «Городовой» поговорил с дизайнером Андреем Радаевым и узнал, на какую сумму стоит рассчитывать тем, кто хочет не «косметику», а качественный, современный ремонт в новостройке.

Вывод: дешевле 200 тысяч рублей за квадратный метр — почти нереально. А это, на секундочку, чуть больше двух средних зарплат жителя города на Неве,

По словам специалиста, полноценный ремонт включает несколько ключевых блоков. Во-первых, это дизайн-проект, который нужен для чёткого плана работ, подбора мебели, света и всего остального. Его стоимость — от 5 тысяч рублей за квадрат.

Далее идут работы: черновые и чистовые, электрика, сантехника, отделка, сборка мебели. Этот этап обойдётся в среднем в 50–60 тысяч рублей за квадратный метр.

Самая затратная часть — материалы, особенно если речь идёт о качественной отделке. На это уходит ещё 120–140 тысяч за квадрат, в зависимости от уровня пожеланий заказчика: плитка, сантехника, обои, двери, фурнитура и прочее. В итоге — около 200 тысяч рублей за метр, и это без излишеств.

Такая сумма — это не про люкс, а просто про нормальный, комфортный ремонт, отмечает Радаев. Конечно, всегда можно удешевить за счёт материалов или работы, но в большинстве случаев это сказывается на результате.

Если учитывать, что средняя квартира в Петербурге — это 40–60 квадратов, общая стоимость ремонта может достигать 8–12 миллионов рублей.

Неудивительно, что многие покупатели выбирают квартиры с уже готовой отделкой от застройщика. По мнению эксперта, если нет особых требований, это вполне разумный шаг — особенно в условиях, когда даже черновые работы стремительно дорожают.