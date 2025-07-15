Двойной куш: в России хотят удвоить материнский капитал за скорость

В России предлагают новую меру стимулирования рождаемости — так называемая «премия за скорость».
Суть идеи проста: если второй ребенок рождается в семье в течение трех лет после первого, материнский капитал для этой семьи удваивается.
Именно это предложение озвучил Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты по демографии и защите семьи, пишет Газета.ру.
Почему именно на второго ребенка?
Сейчас материнский капитал выплачивают после рождения первого ребенка. Это порядка 690 тысяч рублей, а за второго полагается около 220 тысяч.
Рыбальченко считает, что такой порядок снизил инициативу молодых родителей на рождение второго и третьего ребенка, ведь за последующих детей выплаты меньше.
По его словам, первый ребенок — это чаще всего долгожданный малыш, к которому семья готова психологически и материально.
Но со вторыми делами обстоят сложнее: нагрузка на родителей увеличивается, а с рождением третьего ребенка требуется уже серьезная поддержка государства.
Так что удвоение капитала при быстром рождении второго ребенка должно сыграть свою роль в увеличении рождаемости.
Аннулирование ипотеки за троих детей
Ранее появилось другое предложение, которое озвучил лидер фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.
Он считает, что семьям нужно прощать 25% ипотеки за рождение первенца, 50% — за второго ребенка и 100% — за появление третьего малыша.
Коротко про материнский капитал в 2025 году:
|Ребенок
|Размер выплаты (руб.)
|Особенности
|Первый
|690 266
|Большая часть капитала идет именно на первенца
|Второй
|221 895. Доплата 912 162
|Доплата, если родители обращаются в первый раз
|Третий
|450 000
|На погашение ипотеки
Таким образом, «премия за скорость» — это попытка сделать материнский капитал более справедливым.
Так, получится более эффективно обеспечить поддержку именно тех семей, которые готовы в относительно короткий срок родить второго ребенка.
Это не просто финансовый бонус, это сигнал о том, что государство поддерживает семью, которая не хочет останавливаться на одном ребенке и намерена быстро увеличить свою семью.