Двойной куш: в России хотят удвоить материнский капитал за скорость

Чтобы получить доплату, нужно не затягивать с рождением второго ребенка.

В России предлагают новую меру стимулирования рождаемости — так называемая «премия за скорость».

Суть идеи проста: если второй ребенок рождается в семье в течение трех лет после первого, материнский капитал для этой семьи удваивается.

Именно это предложение озвучил Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты по демографии и защите семьи, пишет Газета.ру.

Почему именно на второго ребенка?

Сейчас материнский капитал выплачивают после рождения первого ребенка. Это порядка 690 тысяч рублей, а за второго полагается около 220 тысяч.

Рыбальченко считает, что такой порядок снизил инициативу молодых родителей на рождение второго и третьего ребенка, ведь за последующих детей выплаты меньше.

По его словам, первый ребенок — это чаще всего долгожданный малыш, к которому семья готова психологически и материально.

Но со вторыми делами обстоят сложнее: нагрузка на родителей увеличивается, а с рождением третьего ребенка требуется уже серьезная поддержка государства .

Так что удвоение капитала при быстром рождении второго ребенка должно сыграть свою роль в увеличении рождаемости.

Аннулирование ипотеки за троих детей

Ранее появилось другое предложение, которое озвучил лидер фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

Он считает, что семьям нужно прощать 25% ипотеки за рождение первенца, 50% — за второго ребенка и 100% — за появление третьего малыша.

Коротко про материнский капитал в 2025 году:

Ребенок Размер выплаты (руб.) Особенности Первый 690 266 Большая часть капитала идет именно на первенца Второй 221 895. Доплата 912 162 Доплата, если родители обращаются в первый раз Третий 450 000 На погашение ипотеки

Таким образом, «премия за скорость» — это попытка сделать материнский капитал более справедливым.

Так, получится более эффективно обеспечить поддержку именно тех семей, которые готовы в относительно короткий срок родить второго ребенка.