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Двойной сюрприз от АвтоВАЗа: какие новинки представит отечественный автопром в Петербурге

Опубликовано: 4 июня 2025 22:02
АвтоВАЗ
Двойной сюрприз от АвтоВАЗа: какие новинки представит отечественный автопром в Петербурге
Globallookpress / Sergey Elagin

Отечественный производитель машин обещает удивить всех в Северной столице и уже известно, что сюрпризов будет несколько.

Петербургский международный экономический форум обещает много сюрпризов. В том числе и АвтоВАЗ в его рамках готовит несколько сенсаций. Одна из них известна — это первый кроссовер производителя. Что же из себя представляет вторая машина, пока неизвестно, но предположения уже есть.

Что за кроссовер?

Этот кроссовер пока называется Lada B+ Cross. Он сделан на базе «Весты», которую многие знают и любят. Машина уже мелькала на заводе в Тольятти, когда ее показывали президенту. Внешне — довольно свежо, с необычными задними фонарями и даже панорамной крышей, что для АвтоВАЗа — редкость.

Под капотом — знакомые двигатели: 1,6 и 1,8 литра, а еще, говорят, появится новый мотор с мощностью около 150 лошадей. Коробки — механика и вариатор, как у «Весты». Планируют начать их выпускать в первой половине 2026 года, а на ПМЭФ покажут почти готовый вариант.

А что за вторая машина?

Вот тут самое интересное! АвтоВАЗ намекнул, что кроме кроссовера покажут еще одну новинку, но что именно — держат в секрете. По слухам, это может быть минивэн с семью местами, тоже на базе «Весты». Такой автомобиль отлично подойдет для больших семей или для тех, кто часто возит много людей, передает РБК.

Почему кроссоверы?

Сейчас это самый популярный класс машин. Все хотят что-то вместительное, удобное и с современным дизайном. Если АвтоВАЗ сделает хороший кроссовер по разумной цене, у него есть все шансы понравиться покупателям на современном рынке автомобилей.

Так что 18 июня на ПМЭФ-2025 стоит ждать чего-то грандиозного. Это может быть начало новой эры для нашего автопрома, когда АвтоВАЗ начнет выпускать не только привычные «Весты» и «Гранты», но и современные семейные машины.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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