Экспонат из сердца Алтая в Петербурге: как бесформенный камень превратился в самый узнаваемый экспонат Эрмитажа

Большая Колыванская ваза — это не просто экспонат самого главного музея в России, но и настоящая история грандиозного каменного шедевра.

Как только туристы приезжают в Петербург, то первым делом отправляются в главный музей страны. В залах Нового Эрмитажа невозможно не заметить огромную каменную чашу. Это — Большая Колыванская ваза, или как ее еще называют — «Царица ваз». Мало кто знает историю создания этого шедевра, а она весьма интересная и невероятная.

Как все начиналось

История этой вазы уходит в начало XIX века. В 1815 году на одной из каменоломен Алтайского горного округа, рабочие под руководством Ивана Сергеевича Колычева нашли огромный утес из зелено-волнистой яшмы — красивого и прочного камня. От этого утеса начали отделять крупные куски, подходящие для изготовления больших изделий.

Через несколько лет, в 1819-м, нашли монолит длиной около 11 метров. От него удалось отколоть глыбу длиной 8,5 метра, но из-за трещины камень пришлось разделить. Для работы пригодной оказалась часть длиной 5,6 метра — именно из нее и создавали вазу.

Проект и начало работы

Император Александр I одобрил проект по созданию вазы, и архитектор Авраам Мельников разработал эскиз будущей чаши — она должна была быть эллипсовидной, с изящным орнаментом.

Работы начались в 1828 году. Сначала камень вытащили из шахты и подняли на специальное место, где мастера начали первичную обработку. Это была невероятно трудоемкая работа: около 100 камнерезов вручную обрабатывали глыбу, а затем ее переместили до фабрики в Колывань. Там ваза постепенно приобретала форму, сообщает Петербург Центр.

Перевозка и установка

В 1843 году огромная чаша весом 19 тонн отправилась в долгое путешествие: сначала на санях, запряженных почти 200-ми лошадей до Барнаула, затем по реке Чусовая и дальше в Петербург. В Северной столице с ней возникли сложности — из-за размеров и веса вазу долго не могли разместить. Она некоторое время стояла на барже у Аничкова моста, потом пылилась на специальном складе и после создания для нее пьедестала была отправлена в Новый Эрмитаж.

Почему ваза так знаменита?

Большая Колыванская ваза - это не просто гигантская каменная чаша. Это настоящий рекордсмен: по весу и размерам она считается самой большой вазой в мире. Ее высота вместе с пьедесталом — 2,57 метра, а диаметр - более 5 метров. Вес — около 19 тонн. И все это сделаео из цельного куска яшмы, который пришлось добывать, обрабатывать и перевозить вручную в условиях XIX века.