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«Надо сбавить общий ажиотаж и психоз»: как не стать жертвой мошенников перед сдачей ЕГЭ

Опубликовано: 29 мая 2025 23:01
ЕГЭ, экзамен
«Надо сбавить общий ажиотаж и психоз»: как не стать жертвой мошенников перед сдачей ЕГЭ
Globallookpress / Shatokhina Natalia / news.ru

Мошенники активно пользутся тем, что выпускники школ нахоятся под давлением педагогов и родителей в момент сдачи экзаменов.

Наступила горячая пора для выпускников школ и этим активно пользуются мошенники. Перед ЕГЭ они используют разные схемы, чтобы школьник заплатил и точно сдал экзамен.

Однако это может плохо закончится для будущего абитуриента. Почему так происходит? Это страх не преодолеть важный этап в жизни или все-таки нежелание учиться?

Как работают мошенники перед ЕГЭ

Мошенники создают тысячи фейковых групп и каналов в соцсетях и мессенджерах, где предлагают купить школьникам готовые ответы на экзамены.

Эти предложения выглядят очень убедительно: там публикуют фальшивые отзывы, скриншоты с «секретными» заданиями, а иногда даже подделывают документы. Все это делается, чтобы создать иллюзию реальности и заставить школьников поверить, что за деньги можно гарантированно сдать экзамен.

Но на самом деле никакие настоящие ответы они не продают. Как только школьник переводит деньги, мошенники исчезают — удаляют группы и блокируют аккаунты. Вместо помощи остается только потеря денег и, что еще хуже, риск кражи личных данных.

Почему школьники попадаются на уловки мошенников?

Психолог Андрей Зберовский рассказал порталу «Городовой», что движет школьниками в момент обмана.

«ЕГЭ позиционируется в обществе, как экзамен, от которого зависит целая жизнь. Если ЕГЭ будет сдан хорошо, то ты поступаешь в престижный вуз и может быть даже бесплатно. Если сдаешь плохо, то не поступаешь вообще никуда, либо поступаешь на коммерческую основу. Поэтому уровень внимания к этому экзамену настолько велик. Тем более, что он действует на целых пять лет, а это очень значимая цифра для молодого возраста», — объясняет эксперт.

По словам психолога, высокое значение ЕГЭ заставляет нервничать детей и подрывает их эмоциональное состояние. Находясь в такой ситуации, дети готовы пойти на все что угодно, в том числе купить волшебные ответы, которые гарантируют успех.

«Эти детские страхи, подогретые страхами родителей, мошенники, к сожалению, очень активно используют», — отмечает Зберовский.

Что делать?

За распространение материалов экзамена предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы, а школьников могут отправить на пересдачу только в следующем году. Так, могут рухнуть все планы и мечты детей.

«Для того чтобы этого не было надо сбавить общий ажиотаж и психоз: либо нужно создавать возможности пересдачи, скажем, в этом же году, либо все-таки увеличивать количество бесплатных мест вузах. Наши выпускники старшеклассники, действительно, эмоционально настолько перегреты, что это создает просто идеальные условия для действий самых разных мошенников», — подытожил эксперт.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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