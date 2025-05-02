Если не с Исаакиевского собора: где ещё можно полюбоваться Петербургом с высоты

Лахта-центр исключаем, в праздники на смотровых не протолкнуться. А вот крыши...

Тем, кому не по душе экстремальные подъёмы по винтовой лестнице или посещение высоток, есть альтернатива — городские террасы. Как рассказала порталу «Городовой» гид Ольга Тимофеева, в Петербурге достаточно мест, откуда открываются живописные виды на город без особых усилий.

Где любоваться городом

Например, многие рестораны с террасами позволяют насладиться панорамой с комфортом — достаточно подняться на лифте. С таких площадок можно увидеть, как купол Казанского собора оказывается почти на уровне глаз.

Кроме того, выйти на крышу можно и в здании Мариинского театра «Новая сцена». Там оборудована открытая смотровая зона. А в музее фотографа Карла Булле есть терраса с видом на перекрёсток Садовой улицы и Невского проспекта, рядом с Гостиным двором.

Что еще посмотреть

Для самых смелых — колокольня Смольного собора. Это, по словам гида, одна из самых высоких точек обозрения в городе — 50 метров. «Выбор за вами», — подытоживает Ольга Тимофеева.