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Если не с Исаакиевского собора: где ещё можно полюбоваться Петербургом с высоты

Опубликовано: 2 мая 2025 13:03
туристы на крыше
Если не с Исаакиевского собора: где ещё можно полюбоваться Петербургом с высоты
Фото: Городовой.ру

Лахта-центр исключаем, в праздники на смотровых не протолкнуться. А вот крыши...

Тем, кому не по душе экстремальные подъёмы по винтовой лестнице или посещение высоток, есть альтернатива — городские террасы. Как рассказала порталу «Городовой» гид Ольга Тимофеева, в Петербурге достаточно мест, откуда открываются живописные виды на город без особых усилий.

Где любоваться городом

Например, многие рестораны с террасами позволяют насладиться панорамой с комфортом — достаточно подняться на лифте. С таких площадок можно увидеть, как купол Казанского собора оказывается почти на уровне глаз.

Кроме того, выйти на крышу можно и в здании Мариинского театра «Новая сцена». Там оборудована открытая смотровая зона. А в музее фотографа Карла Булле есть терраса с видом на перекрёсток Садовой улицы и Невского проспекта, рядом с Гостиным двором.

Что еще посмотреть

Для самых смелых — колокольня Смольного собора. Это, по словам гида, одна из самых высоких точек обозрения в городе — 50 метров. «Выбор за вами», — подытоживает Ольга Тимофеева.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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