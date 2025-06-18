«Эта ситуация временная»: почему россияне стали экономить на еде

В России замечена тенденция, что люди стали экономить на еде, переходя на самые дешевые продукты. Причина проста — цены на продукты растут быстрее, чем доходы.

Что происходит и как это влияет на повседневную жизнь?

Почему россияне начали экономить на еде?

В 2025 году цены на продукты питания выросли, реальная покупательная способность в итоге снизилась — денег на те же продукты теперь нужно тратить больше.

При этом рост доходов не поспевает за ростом цен, и люди вынуждены менять свои привычки.

Как меняется поведение покупателей?

Сейчас россияне стараются покупать только самые дешевые товары, отказываясь от привычных, но более дорогих продуктов.

Например, если раньше в корзине были морепродукты, готовые салаты или сливки, то теперь эти позиции сокращаются или исчезают вовсе. Люди выбирают товары со скидками и стараются минимизировать траты.

Интересно, что не все готовы жертвовать качеством: около 60% россиян стараются покупать продукты лучше по качеству, даже если они дороже.

По словам топ-менеджера «О’Кей» Пачина, эту ситуацию в ритейле называют «бедные беднеют, богатые богатеют».

Что делать торговым компаниям?

Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева рассказала «Городовому», к чему такая тенденция может привести.

«К «вымыванию» ассортимента среднего по показателям качества и цены. Останутся либо товары невысокого качества и дешевые варианты, либо высококачественные и дорогие. Эта тенденция показывает, что рост доходов так называемого «среднего класса» ниже темпов инфляции. Производственным и торговым компаниям нужно подумать о модификации ценовой политики товаров среднего сегмента, чтобы не выводить их полностью из оборота, так как эта ситуация временная», — отмечает эксперт.

По словам Светланы, когда вновь появится спрос на товары среднего ценового сегмента, у компаний должен быть торговый задел для возобновления их полноценной реализации не «с нуля».

Что делать обычному человеку?

При таких условиях важно искать баланс между ценой и качеством. Можно экономить, выбирая товары по акциям и скидкам, но не стоит полностью переходить на самые дешевые продукты.

Планирование покупок, составление списка и покупка сезонных овощей и фруктов помогут немного снизить расходы без ущерба для рациона и здоровья.