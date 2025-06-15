«Это тот момент, который надо поймать»: когда и как нужно травить колорадского жука

Борьба с вредителями на огороде только начинается, поэтому важно знать, как правильно с ними бороться. Об этом и рассказывает эксперт.

Колорадский жук — опасный вредитель, способный уничтожить урожай картофеля. Каждый год огородники борются с этим насекомым. Существует множество методов борьбы с колорадским жуком, от народных средств до современных препаратов.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому», какой способ поможет избавиться от этого надоедливого насекомого.

Елизавета Тихонова Агроном «Это очень трудная борьба, потому что бороться надо с маткой, которая ищет, куда отложить яйца. Это период, когда побеги картофеля уже выходят на землю, и размер у них где-то 8−10 максимум сантиметров. В земле ее бесполезно травить, он скрывается там в глубине до двух метров. Как только картофель выходит из земли, и она начинает откладывать яйца, нужно обрабатывать картофель еженедельно», — отмечает эксперт.

Особенные препараты

Кроме того, что для борьбы с колорадским жуком нужно выбирать особенное время, также важно учесть, какой химикат вы выбираете. Елизавета Тихонова отмечает, что никакие народные средства не помогут, нужен системный препарат.

«Матка пробует листы на вкус, поэтому здесь идет только системный препарат, который входит при фотосинтезе в растение и делает его горьким, несъедобным примерно на 2 недели. Это тот момент, который надо поймать, чтобы она не отложила яйца, потому что личинки съедят все. У них вообще такая высокая устойчивость: вы обращали внимание, что они оранжевые, да? Оранжевые — это потому, что они так борются с ядами самого картофеля. Поэтому желательно, чтобы матке не понравился вкус картофеля. Ну, а там уже только системные препараты, только системные», — говорит агроном.

Что есть жук, кроме картофеля

По словам эксперта, в основном насекомое опасно для картофеля, а также для некоторых пасленовых культур. К примеру, он может вредить баклажанам. Поэтому лучше не сажать овощи, которыми питается колорадский жук, вместе.