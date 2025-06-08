Гидроусилитель хрустит, а руль живет своей жизнью: у тысяч LADA обнаружен дефект — от Granta до Niva

На новых «Ладах» с пробегом от года начали массово отказывать рулевые рейки. Владельцы жалуются на тугой, «закусывающий» руль и хруст при поворотах. Как выяснилось, причина может крыться в неожиданных конструктивных изменениях.

Пластик вместо металла

Проблему в беседе с Mash озвучил автомеханик, к которому на ремонт привезли сразу пять автомобилей. В одной из них он обнаружил разрушенный пластиковый подшипник в гидроусилителе. Вместо привычного металлического узла на новых машинах начали устанавливать более дешёвые пластиковые детали — и те не выдерживают даже двух лет.

Как утверждают специалисты, при износе подшипник рассыпается, вал заклинивает, в систему попадает стружка, и нагрузка на мотор возрастает в разы. Итог — руль выходит из строя, зачастую полностью.

Что говорят дилеры и завод?

Один из дилеров подтвердил Mash, что случаи не единичные. Более того, с 2025 года на автомобили планируют вернуть «нормальные» подшипники. В свою очередь, в АвтоВАЗе пока не признают массовую проблему: в их статистике поломки значатся как «единичные».

Производитель объясняет ситуацию иначе — сбоем в программном обеспечении, возникающим при слишком быстром повторном запуске двигателя. Якобы если заводить мотор с паузой менее 5 секунд, возможен сбой, влияющий на работу усилителя. Сейчас на заводе завершается обновление прошивки, которая сократит необходимый интервал.

Что делать владельцам?

Если руль на «Ладе» хрустит, туго поворачивается или стало тяжело парковаться — это повод обратиться в сервис. Пока о бесплатной замене речи не идёт, но некоторые дилеры признают проблему и проводят ремонт по гарантии. В будущем дефект могут учесть в обновлённой конструкции.

Совет: обязательно выдерживайте паузу минимум 5 секунд перед повторным запуском двигателя. А лучше — следите за новостями прошивки, которая обещает «спасти» усилитель руля.