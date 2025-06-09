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Госдума предлагает увеличить маткапитал на миллион, но не всем: почему мамы 25+ остались за бортом

Опубликовано: 9 июня 2025 10:46
беременная
Госдума предлагает увеличить маткапитал на миллион, но не всем: почему мамы 25+ остались за бортом
Фото: Городовой.ру

А тридцатилетние и подавно.

В Госдуму внесено предложение увеличить материнский капитал на первого ребёнка до 1 миллиона рублей. Сейчас сумма составляет около 690 тысяч, но депутат Яна Лантратова предлагает выплачивать повышенную сумму только матерям младше 24 лет. Соответствующее письмо уже направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Как уточняется в инициативе, мера направлена на то, чтобы мотивировать россиянок рожать раньше — ведь средний возраст рождения первенца сегодня в стране составляет 28–29 лет.

Однако эксперты относятся к идее неоднозначно. В разговоре с «Городовым» президент Ассоциации многодетных семей Московской области Елена Фоминых отметила, что, с одной стороны, в предложении может быть логика:

«Я предполагаю, что это связано с физиологическими процессами, происходящими в организме женщины. Более здоровая беременность и ребёнок — если забеременеть до 30».

Но, по её словам, нотка дискриминации в подходе всё же есть:

«Почему не мотивируют тех, кто старше? Среди них ведь много девушек, занятых карьерой. Это тоже нужно учитывать».

Эксперт подчеркнула, что, несмотря на возможные физиологические особенности, важно сохранять равный подход к поддержке матерей, вне зависимости от возраста.

Тем временем другие аналитики предлагают пойти другим путём — и увеличивать выплаты не за первого, а за второго и последующих детей, чтобы сделать поддержку действительно долгосрочной.

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Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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