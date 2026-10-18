Готовься к Новому году с осени: что выгодно приобрести для праздничного стола уже сейчас

Праздник ещё не на пороге, но прилавки уже потихоньку готовятся к предновогоднему буму. Многие стараются не откладывать закупки: так и нервы целее, и кошелёк не страдает от декабрьского скачка цен.
Эксперты подсказывают: если грамотно распределить покупки по времени, можно заметно сэкономить и не бегать по магазинам в последние дни.
Почему не стоит ждать декабря
В конце года рынок живёт по особым правилам: спрос растёт, логистика работает на пределе, а отдельные категории товаров закономерно прибавляют в цене. Особенно это касается сезонных продуктов и тех, что зависят от дальних поставок.
Даже официальные рекомендации советуют не тянуть: например, Роскачество обращало внимание на пользу заблаговременных закупок — не ради паники, а ради разумного распределения трат.
Что имеет смысл купить уже сейчас
Следующие позиции спокойно дождутся праздника и при этом часто дорожают ближе к декабрю:
- бакалейные товары — крупы, макароны, мука, сахар;
- базовые продукты длительного хранения — масло, мёд, чай, кофе, какао;
- сладости, орехи и сухофрукты;
- консервы — от рыбных до овощных и оливковых;
- отдельные деликатесы — шампанское и красная икра, которые первыми исчезают с полок и заметно растут в цене.
Сейчас у этих товаров и качество стабильное, и ценник ещё не успел разогнаться, подчеркивает источник.
Какие покупки лучше отложить
Есть продукты, свежесть которых важнее ранней выгоды:
- мясо, фарш, охлаждённая рыба и морепродукты;
- молочная группа и мягкие сыры;
- готовые блюда;
- свежие овощи, фрукты и зелень (за исключением корнеплодов — картофель, морковь, лук, свёкла, тыква и капуста хранятся дольше).
Оптимальная стратегия — заранее брать то, что точно подорожает и быстро раскупается, плюс товары по честным акциям. Остальное удобнее докупить позже: так траты распределяются равномерно, а стол получается полноценным без лишней спешки.
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