Готовься к Новому году с осени: что выгодно приобрести для праздничного стола уже сейчас

Как не попасть в ценовой водоворот

Праздник ещё не на пороге, но прилавки уже потихоньку готовятся к предновогоднему буму. Многие стараются не откладывать закупки: так и нервы целее, и кошелёк не страдает от декабрьского скачка цен.

Эксперты подсказывают: если грамотно распределить покупки по времени, можно заметно сэкономить и не бегать по магазинам в последние дни.

Почему не стоит ждать декабря

В конце года рынок живёт по особым правилам: спрос растёт, логистика работает на пределе, а отдельные категории товаров закономерно прибавляют в цене. Особенно это касается сезонных продуктов и тех, что зависят от дальних поставок.

Даже официальные рекомендации советуют не тянуть: например, Роскачество обращало внимание на пользу заблаговременных закупок — не ради паники, а ради разумного распределения трат.

Что имеет смысл купить уже сейчас

Следующие позиции спокойно дождутся праздника и при этом часто дорожают ближе к декабрю:

бакалейные товары — крупы, макароны, мука, сахар;

базовые продукты длительного хранения — масло, мёд, чай, кофе, какао;

сладости, орехи и сухофрукты;

консервы — от рыбных до овощных и оливковых;

отдельные деликатесы — шампанское и красная икра, которые первыми исчезают с полок и заметно растут в цене.

Сейчас у этих товаров и качество стабильное, и ценник ещё не успел разогнаться, подчеркивает источник.

Какие покупки лучше отложить

Есть продукты, свежесть которых важнее ранней выгоды:

мясо, фарш, охлаждённая рыба и морепродукты;

молочная группа и мягкие сыры;

готовые блюда;

свежие овощи, фрукты и зелень (за исключением корнеплодов — картофель, морковь, лук, свёкла, тыква и капуста хранятся дольше).

Оптимальная стратегия — заранее брать то, что точно подорожает и быстро раскупается, плюс товары по честным акциям. Остальное удобнее докупить позже: так траты распределяются равномерно, а стол получается полноценным без лишней спешки.

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