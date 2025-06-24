Грибной террор: в носу у россиянки обнаружили 3-сантиметровую колонию

Что такое мицетома и как не стать ее жертвой?

Последние два года 53-летнюю жительницу Подмосковья мучили проблемы с дыханием. Когда женщина все-таки обратилась к врачу, выяснилось, что дело в необычном образовании в носу. Врачи обнаружили у нее колонию грибов, разросшуюся до внушительных размеров.

Этот случай — напоминание о том, как важно внимательно относиться к своему здоровью и не игнорировать тревожные симптомы.

Долгий путь к диагнозу

Несмотря на дискомфорт, женщина долго терпела трудности с дыханием и не обращалась за помощью. Только спустя два года она пришла на прием к врачу-стоматологу, который выполнил ей КТ. Томография показала: в гайморовой пазухе носа идет какое-то воспаление.

Пациентке посоветовали посетить другого специалиста — оториноларинголога.

В Щелковской больнице женщине провели дополнительное исследование и поставили диагноз — мицетома. Это хроническое инфекционное заболевание в придаточных синусах носа, которое вызвали грибы рода аспергилл.

По словам врачей, попадая внутрь, они со временем образуют колонию, которая разрастается и заполняет собой пазуху.

Мицетома: Грибной «айсберг» в носу

Колония грибов за два года выросла немаленькая. Как рассказали в министерстве здравоохранения Московской области, новообразование достигло в диаметре около 3 см сантиметров. И никакими каплями мицетому убрать нельзя — требуется операция.

«Вмешательство провели с использованием эндоскопического рентгеновского оборудования. Важно, что у пациентки не осталось шрамов после операции, так как все манипуляции выполнялись через естественные отверстия и не требовали разрезов или проколов», — рассказала Саяна Цагадаева, хирург-отоларинголог Щелковской больницы в беседе с «Доктор Питер».

По словам медиков, сейчас с женщиной все хорошо, она уже дома. Эта история закончилась благополучно, но мицетома — не единственное заболевание, которое могут вызвать грибы аспергилл.

Аспергиллез: Когда грибы атакуют легкие

Эти грибы могут вызывать воспаление не только в носу. У недавнего пациента Научно-исследовательского клинического института детства — 11-летнего мальчика, вдохнувшего споры аспергиллов, они проникли в бронхи. Развился бронхолегочный аспергиллез.

Ребенка мучили постоянный кашель, одышка и проблемы с дыханием.

Как ранее рассказывали специалисты НИКИ детства, споры аспергиллов в обычной жизни встретить несложно. Они обитают в воздухе и во влажных помещениях — например, в ванных комнатах, подвалах, а еще могут водиться в кондиционерах и осенних парках с опавшей листвой.

Для болезни обычно нужен длительный контакт с грибами.

Кто в зоне риска: кому стоит опасаться аспергиллеза

По словам врача-инфекциониста Ольги Кандобы, больше других бронхолегочным аспергиллезом рискуют заболеть люди с наследственной предрасположенностью, а также страдающие иммунодефицитами, хроническими болезнями органов дыхания, заболеваниями крови и злокачественными новообразованиями.

Важно помнить о профилактике и укреплять свой иммунитет.

Профилактика: как защитить себя от грибковой атаки

Чтобы защитить себя от аспергиллеза, необходимо:

Поддерживать чистоту и сухость в помещениях, особенно в ванных комнатах и подвалах.

Регулярно чистить кондиционеры.

Избегать длительного контакта с опавшей листвой и другими потенциальными источниками грибов.

Своевременно обращаться к врачу при появлении симптомов, указывающих на заболевание органов дыхания.

Укреплять иммунитет с помощью здорового образа жизни, правильного питания и приема витаминов.

История с жительницей Подмосковья, в носу которой обнаружили грибную колонию, — это тревожный звонок, напоминающий о необходимости внимательного отношения к своему здоровью и своевременного обращения к врачу. Профилактика всегда лучше лечения.