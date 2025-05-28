Что такое мясо механической обвалки, и с чем его едят

Если вы когда-нибудь внимательно читали состав сосисок, колбас или пельменей, то наверняка замечали там фразу «мясо механической обвалки». Звучит не слишком аппетитно — и не зря.

Это продукт, который получают из остатков мяса после разделки тушек птицы.

Как делают такое мясо

Когда с курицы или индейки срезают основную часть филе, на костях всё равно остаются мягкие ткани — хрящи, жилки, жир и немного мяса. Чтобы не выбрасывать эти остатки, их обрабатывают в специальных машинах.

Тушки буквально проталкивают через мощную мясорубку, а затем через сито, которое отфильтровывает кости. В итоге получается пастообразная масса — и именно её называют мясом механической обвалки, сокращённо ММО.

По ГОСТу в этой массе допускается не больше 0,6% костных включений. Это значит, что на выходе всё-таки получается вполне съедобный продукт, но с большим содержанием жира и соединительной ткани, отмечает НТВ.

Где его используют и в чём подвох

Чаще всего ММО можно встретить в самых недорогих продуктах: дешёвых колбасах, сосисках, полуфабрикатах вроде блинчиков с мясом, замороженных котлетах и даже в паштетах. Иногда его подмешивают в фарш — особенно если он продаётся в вакуумной упаковке и стоит подозрительно мало.

Мясо механической обвалки не считается запрещённым или опасным, но стоит понимать, что пользы в нём немного. Хрящи и кожа не содержат полноценного белка, зато дают много жира. А такие продукты, как переработанное мясо, при регулярном употреблении могут повышать риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Что выбрать в магазине

Иногда можно позволить себе сосиску с ММО — особенно если хочется чего-то привычного и быстрого. Но на каждый день лучше выбирать натуральное мясо: филе курицы, говядину или индейку без добавок. Так вы точно знаете, что едите.