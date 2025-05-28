Городовой / Общество / Что такое мясо механической обвалки, и с чем его едят
Эксклюзив
Последние новости
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
«Я б в депутатки пошла, пусть меня научат»: петербуржцы мечтают о пассивном доходе Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Что такое мясо механической обвалки, и с чем его едят

Опубликовано: 28 мая 2025 11:32
Консерва и колбаса
Что такое мясо механической обвалки, и с чем его едят
Фото: Городовой.ру

Часто встречается в составе не самых элитных продуктов.

Если вы когда-нибудь внимательно читали состав сосисок, колбас или пельменей, то наверняка замечали там фразу «мясо механической обвалки». Звучит не слишком аппетитно — и не зря.

Это продукт, который получают из остатков мяса после разделки тушек птицы.

Как делают такое мясо

Когда с курицы или индейки срезают основную часть филе, на костях всё равно остаются мягкие ткани — хрящи, жилки, жир и немного мяса. Чтобы не выбрасывать эти остатки, их обрабатывают в специальных машинах.

Тушки буквально проталкивают через мощную мясорубку, а затем через сито, которое отфильтровывает кости. В итоге получается пастообразная масса — и именно её называют мясом механической обвалки, сокращённо ММО.

По ГОСТу в этой массе допускается не больше 0,6% костных включений. Это значит, что на выходе всё-таки получается вполне съедобный продукт, но с большим содержанием жира и соединительной ткани, отмечает НТВ.

Где его используют и в чём подвох

Чаще всего ММО можно встретить в самых недорогих продуктах: дешёвых колбасах, сосисках, полуфабрикатах вроде блинчиков с мясом, замороженных котлетах и даже в паштетах. Иногда его подмешивают в фарш — особенно если он продаётся в вакуумной упаковке и стоит подозрительно мало.

Мясо механической обвалки не считается запрещённым или опасным, но стоит понимать, что пользы в нём немного. Хрящи и кожа не содержат полноценного белка, зато дают много жира. А такие продукты, как переработанное мясо, при регулярном употреблении могут повышать риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Что выбрать в магазине

Иногда можно позволить себе сосиску с ММО — особенно если хочется чего-то привычного и быстрого. Но на каждый день лучше выбирать натуральное мясо: филе курицы, говядину или индейку без добавок. Так вы точно знаете, что едите.

Новости по теме
«Докторская» с сюрпризом: в двух марках петербургской колбасы нашли крахмал и избыток жира «Докторская» с сюрпризом: в двух марках петербургской колбасы нашли крахмал и избыток жира 14 января 2025 22:33
В России выбрали лучшую вареную колбасу: победил неожиданный фаворит В России выбрали лучшую вареную колбасу: победил неожиданный фаворит 26 мая 2025 12:15
Рыбная колбаса и шаурма из краба: какой фастфуд продают на Камчатке Рыбная колбаса и шаурма из краба: какой фастфуд продают на Камчатке 25 мая 2025 18:01
Говядина в СССР стоила дешевле курицы, а сегодня — как деликатес? Как так вышло Говядина в СССР стоила дешевле курицы, а сегодня — как деликатес? Как так вышло 24 мая 2025 17:03
Качественная, но пересоленная: петербуржцы выбрали лучшую вареную колбасу Качественная, но пересоленная: петербуржцы выбрали лучшую вареную колбасу 20 мая 2025 13:02
Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».