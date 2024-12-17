С искусственным снегом и арендой домиков: горнолыжные курорты Ленинградской области в 2024—2025-м

Где покататься тем, кто не хочет лететь в Сочи.

Зима в Ленинградской области — это не только морозные дни и редкие снежные сугробы в Санкт-Петербурге, но и возможность насладиться зимними видами спорта на горнолыжных курортах. Эти места открывают двери для любителей активного отдыха с декабря 2024 года и вплоть до весны 2025-го, если погодные условия останутся благоприятными.

«Игора»

Курорт предлагает трассы для всех уровней подготовки, включая детей. Здесь можно арендовать инвентарь, обучиться катанию с профессиональными инструкторами и остановиться в уютных коттеджах. «Игора» — отличный выбор для семейного или дружеского уикенда.

«Золотая долина»

Уникальный курорт, где сезон длится с ноября по май благодаря системе искусственного оснежения. Здесь обучают катанию детей, а также предоставляют все условия для комфортного отдыха, включая жильё.

«Туутари-парк»

Курорт идеально подойдёт для тех, кто ищет зимний активный отдых неподалёку от Петербурга. Лыжи, сноуборд, коньки, тюбинг — выбирайте на свой вкус. Завершить день можно с чашкой ароматного кофе в местном кафе.

«Красное озеро»

Это место привлекает туристов круглый год. Зимой здесь работают трассы для лыжников и сноубордистов любого уровня подготовки. Аренда инвентаря и возможность снять коттедж на несколько дней делают отдых особенно комфортным.

«Пухтолова гора»

Курорт славится своими тюбинговыми трассами, идеальными для семей с детьми. Также здесь можно покататься на лыжах, сноуборде, сходить в баню или провести вечер у мангала.

«Лазурные озера»

Курорт находится всего в 20 километрах от Петербурга. Здесь есть учебные склоны, детская площадка и кафе. Отличный вариант для тех, кто хочет ненадолго вырваться из города.

«Снежный»

Этот курорт расположен в 80 километрах от города. Здесь семь трасс разной сложности, а также возможность аренды оборудования. Для тех, кто хочет остаться на несколько дней, доступны гостиницы и коттеджи.

Сезон катания

Курорты Ленинградской области работают с декабря по март. Однако благодаря искусственному оснежению в снежные и морозные годы катание может продлиться до апреля. Самые активные месяцы — январь и февраль, но бывают зимы, когда снег тает уже к концу февраля.

Загородные курорты Ленинградской области — это идеальный вариант, чтобы сбежать от городской суеты, насладиться зимними развлечениями и вдохнуть свежий воздух.