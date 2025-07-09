«Пробирочка — это не человек»: как правильно есть имбирь, чтобы помогло от простуды

Вопрос о пользе имбиря при простуде остается открытым. Нутрициолог Виктория Вишнякова поделилась своим мнением с порталом «Городовой», основанным на научных данных.
Наука против мифов
«По имбирю, данных недостаточно для того, чтобы однозначно говорить о том, что он является какой-то поддержкой при ОРВИ», — констатирует Виктория.
Существующие исследования ограничены применением имбиря вокруг боли в горле, но не дают однозначного ответа о его эффективности.
Не панацея, а вспомогательное средство
Имбирь может использоваться в составе комплексной терапии, но не является самостоятельным средством лечения.
«Он использовался либо в составе комплексной терапии, значит там было другое лечение, и добавляли имбирь», — поясняет нутрициолог.
Комплексный подход
Имбирь может быть частью комплексного лечения, включающего обильное питье и симптоматическое лечение.
«Поэтому на сегодняшний день есть более другие доказанные эффективные методы поддержки человека при заболевании при ОРВИ, но имбирь может входить в состав», — отмечает Виктория Вишнякова.
Важно помнить, что имбирь не заменяет антибиотики и другие препараты, назначенные врачом.
«Главное, что стоит сказать, что он не является лекарством. Его действие не доказано», — подчеркивает Виктория.
Что делать?
Применять имбирь можно в виде чая, настоя или леденцов. Возможно, человек отметит положительный эффект, но это не отменяет необходимость в основном лечении.