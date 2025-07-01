Из реальности в сказку: куда поехать на летние выходные из Петербурга в Ленобласть

Недалеко от Северной столицы есть по-настоящему волшебные места для путешествий.

Если хочется провести выходные интересно и при этом в окрестностях, то в Ленинградской области есть несколько мест, которые точно стоит увидеть этим летом.

Это не просто красивые пейзажи, а настоящие сказки и истории, которые оживают прямо на глазах. Расскажем о самых интересных локациях, куда легко добраться из Петербурга.

Избушка Бабы-Яги в Ульяновке

В 40 километрах от Петербурга, в поселке Ульяновка, стоит необычный деревянный домик — избушка на курьих ножках, как в русских сказках.

Построил ее в 2007 году Василий Козин, бывший директор завода минеральных вод, который решил воплотить детскую мечту.

Он тщательно изучал народные сказки и даже ездил в Музей деревянного зодчества, чтобы построить избушку по всем правилам.

Самое удивительное — избушка умеет поворачиваться вокруг своей оси, как в волшебных историях. Внутри — просторная комната, куда можно забраться по лестнице, передает сайт Kudago.

Это место очень любят семьи с детьми, молодожены и просто туристы, которые хотят почувствовать себя героями сказки.

Рядом с избушкой планируется появление и других сказочных персонажей — Бабы-Яги, Змея Горыныча и Лешего, так что скоро здесь будет настоящий сказочный уголок.

Добраться просто: на электричке с Московского вокзала до станции Саблино, а оттуда пешком или на автобусе до Ульяновки.

Андерсенград в Сосновом Бору — миниатюрный средневековый городок

Если хочется окунуться в атмосферу европейского средневековья, то Андерсенград — то, что надо. Это небольшой городок площадью около 2 гектаров, построенный в честь великого сказочника Ганса Христиана Андерсена.

Здесь есть замок, ратуша, узкие улочки и скульптуры героев его сказок.

Андерсенград — не просто музей под открытым небом, а живое место, где летом проходят фестивали, ярмарки и театрализованные представления. Это отличное место для прогулок с детьми.

Добраться тоже можно на электричке: от Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге нужно доехать до станции «Калище», затем пересесть на автобус или выйти перед станцией «Калище» на платформе 80 км, от которой пешком идти примерно 20 минут.

Тосненский водопад — природное чудо с историей

В Ленинградской области есть водопад, который считается вторым по высоте в регионе. Тосненский водопад образовался около 11 тысяч лет назад.

Это место привлекает не только любителей природы, но и тех, кто интересуется геологией — на берегах можно найти окаменелости древних растений.

Добраться до водопада можно двумя маршрутами: от поселка Тосно или от станции Саблино.

Крепость Копорье — история на каждом камне

Копорье — это древняя крепость XIII века, построенная сыном Александра Невского. За свою долгую историю она переходила из рук в руки — то русские ее держали, то шведы.

Сейчас крепость — музей под открытым небом, где можно прогуляться по старинным стенам и башням.

После реставрации крепость стала еще более доступной для туристов. Здесь проводят экскурсии и исторические фестивали, которые помогут лучше понять, как жили наши предки.

Расстояние от Санкт-Петербурга до крепости — около 100 км. Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, село Копорье.

Храм Андрея Первозванного на Вуоксе — церковь на скале

Это уникальное место — деревянный храм, построенный в 2000 году прямо на скале посреди реки Вуоксы.

По легенде, это единственная в мире церковь, стоящая на монолитном острове, и она занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Добраться до храма можно на лодке или по мосту. Здесь проходят службы, венчания и крещения, а сама природа вокруг создает особую атмосферу умиротворения и духовности.

Почему стоит поехать?

Все эти места находятся недалеко от Петербурга, доступны для однодневных или уикенд-поездок и предлагают совершенно разные впечатления: от волшебных сказок до мощи природы и религиозного спокойствия.

Это отличный способ сменить обстановку, вдохновиться и просто хорошо провести время летом.