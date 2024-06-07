Как отправиться в Абхазию вместе с питомцем: что нужно сделать перед поездкой

Если вы собрались на отдых в Абхазию и планируете взять с собой собаку или любого другого питомца, то стоит заранее подготовиться к поездке. Ведь Абхазия — это другое государство, поэтому правила въезда здесь будут такие же, как и при въезде с животным в другую страну. Вот какие документы и прививки нужны, чтобы туда попасть.

Какие документы нужно подготовить

Чтобы вас впустили, при себе нужно иметь ветеринарное свидетельство (справку) формы №1. Его нужно будет предъявить на вокзале, в аэропорту и на границе. Получить документ можно в Госветстанции по месту жительства. Для этого при себе нужно иметь ветеринарный паспорт, в котором обязательно должны стоять две отметки: о прививке от бешенства и об обработке от блох и глистов.

Если паспорта у вас нет, то его нужно заранее получить. Это делается в ветклинике после того, как питомцу поставят прививку от бешенства. Но не откладывайте это на последний момент: прививки должны быть сделаны не раньше, чем за 30 дней до отъезда.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

А вот само свидетельство в Госветстанции получают лишь за три дня до поездки. Оно действует до тех пор, пока животное не достигнет конечной точки, указанной в документе. В некоторых ветстанциях для получения свидетельства нужно приходить вместе с животным, а бывает, что документ выдают и одному хозяину. Лучше позвонить и уточнить этот момент заранее.

При покупке авиабилета или билета на поезд нужно обязательно указать, что с вами будет животное. У разных компаний могут быть свои правила их провоза, поэтому не лишним будет позвонить на горячую линию и узнать обо всех тонкостях.

Как провозить животных через российскую границу

Если речь о собаках, то иногда может потребоваться разрешение из Российской ассоциации кинологов. Оно позволяет убедиться, что питомец не представляет собой племенной ценности. Без него вывезти собаку не получится, так что этим документом тоже стоит обзавестись на всякий случай.

А вот некоторых животных вообще нельзя вывозить из нашей страны. Тяжелее всего приходится с попугаями, черепахами, обезьянами и питонами. Для их перевозки нужно разрешение комитета по охране окружающей среды, а сперва еще нужно будет доказать, что питомец приобретен законно.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Где можно разместиться с питомцем в Абхазии

Гостевой дом «Альвина», Гечрипш

Дом находится в десяти минутах ходьбы от моря. Здесь есть номера разных категорий. Гостям доступна кухня и столовая, Wi-Fi, место на парковке и возможность использования мангала. Также тут есть экскурсии, велопрокат и детский уголок. В начале лета стоимость номеров начинается от тысячи рублей за ночь.

Гостевой дом «Анжелика», Цандрипш

Домик расположился в окружении леса и гор. Помимо базовых удобств, здесь имеется большой бассейн и сауна. Место подходит для семейного отдыха и позволяет удачно совместить релакс на пляже и осмотр достопримечательностей. Стоимость ночи начинается от 1200 рублей.

Гостиница «Ласточка», Пицунда

Здесь 23 комфортабельных номера различного уровня и вместимости. Отель расположен всего в 800 метрах от моря. Гостям доступны экскурсии, бары и пляжные вечеринки. Двухместный номер категории «Стандарт‎» с балконом и видом на море обойдется в пределах 5000-7000 рублей за ночь.

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Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru