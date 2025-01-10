Как петербуржцам экономно путешествовать на поездах: большой список советов на 2025 год

Поездка на поезде — это не только комфортный способ путешествовать, но и возможность существенно сэкономить, если знать несколько хитростей. Особенно это актуально для тех, кто отправляется из Санкт-Петербурга, где железнодорожное сообщение развито до совершенства.
1. Следите за календарем тарифов РЖД
Цены на билеты варьируются в зависимости от сезона, праздников и дня недели. Например, билеты в несезонные месяцы обойдутся дешевле, чем летом или накануне праздников, если тратить накопленные ранее баллы. Планируя поездку, загляните в график гибкого регулирования тарифов на сайте РЖД.
Пример: билет на поезд из Санкт-Петербурга в Москву в несезон может стоить 1200–1500 рублей, а в разгар отпусков — более 2000 рублей.
2. Выбирайте непопулярные даты и рейсы
Ездить на поезде в середине недели и рано утром — выгоднее. Пятничные и вечерние рейсы часто дороже из-за высокого спроса.
Совет: попробуйте выбрать отправление во вторник или среду рано утром. Это поможет существенно сэкономить.
3. Пользуйтесь акциями и скидками
РЖД регулярно проводит акции на популярные направления, включая маршруты Санкт-Петербург — Москва и обратно. Для студентов, детей, пенсионеров и именинников предусмотрены особые скидки.
Пример: в дни рождения «Сапсан» предоставляет скидку до 30% для именинника и трёх его друзей.
4. Невозвратные билеты
Если вы уверены в своих планах, берите билеты по невозвратному тарифу. Это может снизить стоимость на 15–20%.
5. Регистрируйтесь в бонусной программе
«РЖД-бонус» позволяет копить баллы за поездки, которые можно использовать для оплаты билетов. Один раз в два года достаточно совершать поездку, чтобы баллы не сгорели.
Пример: за поездку Санкт-Петербург — Москва можно накопить до 700 баллов, а билет на следующий раз может стоить уже половину цены.
6. Повышение класса за баллы
Если у вас накоплены бонусы, используйте их для апгрейда: за те же баллы можно пересесть из эконом-класса в бизнес в «Ласточке» или «Сапсане».
Итог
Для жителей и гостей Санкт-Петербурга поезда — это удобный и доступный вид транспорта. Благодаря грамотному подходу к выбору даты, времени и тарифов можно сократить расходы и даже добавить немного роскоши в своё путешествие.