Как выглядят турецкие стандарты женской красоты: пять основных критериев

Турецкие женщины считаются очень эффектными и красивыми. И во многом они равняются на европейские стандарты. Вот пять главных черт, которые особенно ценятся во внешности турчанок.

Светлая кожа

Поскольку турецкие стандарты красоты во многом схожи с европейскими, светлокожие дамы здесь в почете. Именно поэтому россиянки, приезжающие на отдых, так привлекают внимание местных жителей.

Правда, чаще всего на светлый тон кожи обращают внимание в небольших городах. А вот в тех, что покрупнее, например, в Стамбуле или Анталье, считаются одинаково красивыми разные оттенки, в том числе и смуглые.

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Выразительные черты лица

Турки очень любят изогнутые брови, прямые носы, четко очерченные скулы, заостренные подбородки и пухловатые щеки. Последнее, кстати, неудивительно, ведь к фигурам здесь тоже особое отношение. Худоба тут не востребована — красивым считается здоровое тело с формами.

Минимум макияжа

Турецкие красавицы стараются избегать боевого окраса. Чаще всего в повседневной жизни они делают легкий макияж, который подчеркивает глаза. Для этого обычно используют тени для бровей и тушь. Если хочется чуть больше акцентов, можно добавить румяна и подводку.

Но вот если речь идет о масштабных праздниках, то тогда турчанки не против поэкспериментировать. На праздники они часто делают эффектные макияжи, выделя сразу несколько зон: и глаза, и губы, и брови.

Густые волосы

Хорошая прическа в Турции считается одним из важнейших критериев красивой и ухоженной женщины. Поэтому турчанки каждую неделю посещают салоны красоты, где делают не только укладки, но и различные оздоровительные процедуры.

При этом вьющиеся волосы считаются более красивыми, чем прямые. А что касается цвета волос, то блонд является наиболее привлекательным.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Скромная одежда

Большинство женщин предпочитают в повседневной жизни скромные фасоны. Они выбирают достаточно длинные юбки и платья из легкой струящейся ткани — в них не жарко и удобно передвигаться. Джинсы здесь носят гораздо реже.

А в сельских местностях дамы и вовсе покрывают волосы платками. Ведь здесь скромность ценят еще больше, чем в современных городах.

Зато турчанки могут как следует отыграться на аксессуарах. Особой популярностью пользуются массивные ожерелья, серьги и кольца. Особенно они актуальны для свадеб и других торжественных мероприятий, когда женщины стараются предстать перед окружающими во всей своей красе.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru