Как задобрить домового и избежать неприятностей в Петербурге: новогодние приметы

В этот день можно обеспечить себе богатую жизнь на следующий год.

На пороге Нового года важно не забыть о таинственном обитателе вашего дома — домовом. Как говорят старинные поверья, чтобы он стал вашим верным помощником в следующем году, стоит оставить на столе тарелку с едой и молоко. Подкупить хозяина дома можно не только угощением, но и новеньким веником. Главное — перевязать его красной ленточкой и поставить в угол кухни ручкой вниз. А старый веник отправить в мусор. В Петербурге два веника в доме — это не о стильном дизайне, а о дурной примете!

Не менее важным шагом в подготовке к празднику считается избавление от всей битой или треснутой посуды. Она символизирует проблемы, которые вам точно ни к чему в новом году. Также стоит пересмотреть старые вещи — те, что напоминают о неприятностях, тоже лучше выбросить. Да, это значит, что пора расстаться с тем старым свитером, который вы носили на все провальные свидания.

А вот одалживать деньги 31 декабря категорически запрещено! Зато если успеете отдать все долги до полуночи, год будет финансово успешным.

Кстати, 31 декабря — любимый день нечистой силы. Если в другие дни она, как культурная, шалит только по ночам, то в этот день празднует сутки напролёт. Так что петербуржцам стоит быть начеку: прикрывайте крышкой молоко, чтобы нечисть туда не влезла, и убирайте ножи со стола, чтобы никто не порезался. Соседи могут и не понять вашу увлечённость древними традициями, но ведь лучше перестраховаться, правда?

Счастливого Нового года и пусть ваш домовой будет в отличном настроении!