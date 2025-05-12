Какие угли лучше брать на шашлыки? Прессованные, круглые или дешевые из «Пятерочки»

Время шашлыков пришло, но как его готовят шеф-повара?

Перед майскими праздниками главный вопрос — на чём жарить мясо, чтобы получилось сочно, без гари и чтобы угли не пришлось подбрасывать каждые 10 минут. Про это «Городовому» развернуто ответил шеф-повар Иван Кудряшов.

По словам эксперта, если вы готовите на обычном мангале, лучше всего подойдут прессованные или классические древесные угли. У каждого варианта — свои особенности.

Классический уголь — это дешево, но непрактично. Он даёт много дыма, много золы, с ним тяжело поддерживать стабильный жар, особенно на ветру. Да и половина мешка может оказаться просто в крошку, пояснил Кудряшов.

Зато прессованный уголь, тот самый в виде шестигранных брикетов с дыркой посередине, — это уже серьёзно. Он держит жар долго, почти не дымит и сгорает равномерно. С таким углём даже ветрено не страшно — жар стабильный, мясо не горит.

Также шеф-повар предостерег от покупки угля, предназначенного для гриля и барбекю — тех самых «круглых камушков» из коробки. Разжечь их без специального стартера сложно, особенно на природе. А сам стартер — не у всех и не всегда под рукой.

Так что если хотите сэкономить и не испортить шашлык, выбирайте прессованный уголь или просто хорошие крупные куски. Не берите крошку из супермаркета — она быстро прогорает, а толку от неё чуть. А разжигайте либо газовой горелкой, либо самодельной свечкой.

Жидкости для розжига шеф советует избегать вовсе — «по сути, это керосин», который пропитывает уголь и портит вкус мяса. Альтернатива — самодельный масляный стартер, который делается за пару минут из обычной кухонной салфетки и масла.