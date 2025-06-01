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Картошка — теперь по 88: в Петербурге зафиксировали рост цен на базовые продукты

Опубликовано: 1 июня 2025 18:33
продуктовый магазин
Картошка — теперь по 88: в Петербурге зафиксировали рост цен на базовые продукты
Фото: Городовой.ру

Новая реальность, к которой пора привыкать.

В Санкт-Петербурге за первые четыре месяца 2025 года заметно подорожали некоторые продукты питания. Об этом сообщил депутат ЗакСа Андрей Рябоконь со ссылкой на данные Петростата.

Наибольший рост зафиксирован по следующим позициям.

Картофель

    		 +47% средняя цена: 88 ₽/кг

    Капуста

    		 +41% цена: 70 ₽/кг

    Свёкла

      		 +37% цена: 62 ₽/кг

      При этом в целом средний рост цен на продукты составил около 4%. Некоторые товары, напротив, подешевели:

      • Апельсины — на 20%
      • Яйца куриные — на 7%
      • Охлаждённая курица — на 5%

      Также отмечается, что в апреле инфляция в Петербурге замедлилась до 0,37% (в марте — 0,99%). Годовая инфляция снизилась до 9,95%.

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      Автор:
      Игорь Мустафин
      Общество
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