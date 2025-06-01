Картошка — теперь по 88: в Петербурге зафиксировали рост цен на базовые продукты

В Санкт-Петербурге за первые четыре месяца 2025 года заметно подорожали некоторые продукты питания. Об этом сообщил депутат ЗакСа Андрей Рябоконь со ссылкой на данные Петростата.
Наибольший рост зафиксирован по следующим позициям.
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Картофель
|+47%
|средняя цена: 88 ₽/кг
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Капуста
|+41%
|цена: 70 ₽/кг
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Свёкла
|+37%
|цена: 62 ₽/кг
При этом в целом средний рост цен на продукты составил около 4%. Некоторые товары, напротив, подешевели:
- Апельсины — на 20%
- Яйца куриные — на 7%
- Охлаждённая курица — на 5%
Также отмечается, что в апреле инфляция в Петербурге замедлилась до 0,37% (в марте — 0,99%). Годовая инфляция снизилась до 9,95%.