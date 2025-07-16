Кассы в магазинах Финляндии стали защищать перегородками от покупателей: дело не в воровстве

Финские продовольственные магазины вводят новые меры безопасности, чтобы защитить персонал. Речь идет о защищенных кассах — рабочих местах кассиров, огражденных со всех сторон стеклянными перегородками.
«Чувствовать себя в безопасности»
Как объясняют в финских магазинах, это делается, чтобы сотрудники могли “чувствовать себя в безопасности”.
Причиной для нововведений стала растущая агрессия со стороны покупателей. В S Group, крупнейшем ретейлере Финляндии, отмечают, что обстановка становится все более напряженной.
Продавцы и кассиры все чаще сталкиваются с угрозами, которые “становятся все более дерзкими”.
Следующий шаг: камеры для продавцов
Как пишет "Деловой Петербург", следующим этапом станет внедрение нагрудных камер, которые напрямую связаны с охраной и включаются при необходимости.
Борьба с воровством: новые методы
В прошлом году в финских магазинах появились противокражные датчики и специальные наклейки с “сигнализацией”, даже на недорогих продуктах питания, что указывает на рост мелких краж.
Ситуация в магазинах отражает общую напряженность в финском обществе, где сокращается занятость населения и растет безработица.