Городовой / Общество / Кассы в магазинах Финляндии стали защищать перегородками от покупателей: дело не в воровстве
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Петербург Достоевского: город преступлений, наказаний и человеческой души Город
Петербург на тарелке: как смешались рыбка, французские соусы и советские традиции Общество
Город русской музыки: Петербург и рождение национального гения Михаила Глинки Город
«Сон на пчелах»: что такое апидомики и почему они покоряют россиян Общество
Петербург Николая Гоголя: город призраков, абсурда и вечной литературы Город
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Кассы в магазинах Финляндии стали защищать перегородками от покупателей: дело не в воровстве

Опубликовано: 16 июля 2025 14:31
тревожная кнопка, кассы
Кассы в магазинах Финляндии стали защищать перегородками от покупателей: дело не в воровстве
globallookpress/Belkin Alexey

Доступ внутрь осуществляется только по специальной ключ-карте.

Финские продовольственные магазины вводят новые меры безопасности, чтобы защитить персонал. Речь идет о защищенных кассах — рабочих местах кассиров, огражденных со всех сторон стеклянными перегородками.

«Чувствовать себя в безопасности»

Как объясняют в финских магазинах, это делается, чтобы сотрудники могли “чувствовать себя в безопасности”.

Причиной для нововведений стала растущая агрессия со стороны покупателей. В S Group, крупнейшем ретейлере Финляндии, отмечают, что обстановка становится все более напряженной.

Продавцы и кассиры все чаще сталкиваются с угрозами, которые “становятся все более дерзкими”.

Следующий шаг: камеры для продавцов

Как пишет "Деловой Петербург", следующим этапом станет внедрение нагрудных камер, которые напрямую связаны с охраной и включаются при необходимости.

Борьба с воровством: новые методы

В прошлом году в финских магазинах появились противокражные датчики и специальные наклейки с “сигнализацией”, даже на недорогих продуктах питания, что указывает на рост мелких краж.

Ситуация в магазинах отражает общую напряженность в финском обществе, где сокращается занятость населения и растет безработица.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹 3
🙀 1
😿 1
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».