Городовой / Общество / Герои великих страниц: проверь знания о классиках
Эксклюзив
Последние новости
Игра в «зайца» теперь невыгодна: Петербург меняет систему штрафов за неоплаченный проезд Город
«Основоположник наращивания ногтей — стоматолог»: стоит ли покрывать зубы гель-лаком Общество
Автобусы, паромы и пешие прогулки: как побывать в Карелии без машины Общество
Архитектурные монстры Петербурга: какие здания раздражают горожан больше всего и почему их называют «кошмаром» Город
Вечное противостояние: чем отличается ленинградский рассольник от московского, и как его приготовить Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Транспорт Туризм
Категории
Общество Спорт

Герои великих страниц: проверь знания о классиках

15 мая 2025 21:32
Люди
Герои великих страниц: проверь знания о классиках
Городовой ру/ Legion-Media/ globallookpress/ hiphotos; United Archives; Mosfilm; imago stock&people; Natalya Loginova; Кадры из фильмов: "Несколько дней из жизни И.И. Обломова", "Анна Каренина", "Капитанская дочка", "Отцы и дети"

Литературный портрет: угадай произведение по герою.

Русская классическая литература — это кладезь незабываемых персонажей, каждый из которых отражает дух своей эпохи и глубину человеческой души.

От героев Пушкина и Гоголя до персонажей Достоевского и Толстого — все они живут в сердцах читателей и вдохновляют поколения. В этом тесте вам предстоит проверить свои знания и интуицию: по имени и описанию героя определить, из какого произведения он появился.

Готовы ли вы окунуться в мир русской классики и вспомнить великие литературные шедевры? Тогда вперед — проверьте себя и откройте для себя заново знакомых и, возможно, забытых героев!

Новости по теме
Гоголь и Достоевский в одном комплекте: мистические тренды в петербургском туристическом бизнесе Гоголь и Достоевский в одном комплекте: мистические тренды в петербургском туристическом бизнесе 6 мая 2025 23:02
Там где Гоголь нос потерял, а Достоевский Карамазовым жизнь дал: прошлись по адресам великих в Петербурге Там где Гоголь нос потерял, а Достоевский Карамазовым жизнь дал: прошлись по адресам великих в Петербурге 20 апреля 2025 11:02
Там гуляли Пушкин и Достоевский: в Сети завирусился столетний снимок Невского проспекта (фото) Там гуляли Пушкин и Достоевский: в Сети завирусился столетний снимок Невского проспекта (фото) 11 октября 2024 17:30
Дубы-долгожители: эти деревья в Петербурге пережили правление Петра Первого, Цветаеву и Пушкина Дубы-долгожители: эти деревья в Петербурге пережили правление Петра Первого, Цветаеву и Пушкина 20 мая 2025 22:01
«Иду туда в халате и туфлях»: правда ли, что Пушкин гулял по Летнему саду в домашней одежде, и какие правила были на самом деле «Иду туда в халате и туфлях»: правда ли, что Пушкин гулял по Летнему саду в домашней одежде, и какие правила были на самом деле 19 мая 2025 19:01
Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀 2
😿 2
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще