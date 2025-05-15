Герои великих страниц: проверь знания о классиках

Городовой ру/ Legion-Media/ globallookpress/ hiphotos; United Archives; Mosfilm; imago stock&people; Natalya Loginova; Кадры из фильмов: "Несколько дней из жизни И.И. Обломова", "Анна Каренина", "Капитанская дочка", "Отцы и дети"

Русская классическая литература — это кладезь незабываемых персонажей, каждый из которых отражает дух своей эпохи и глубину человеческой души.

От героев Пушкина и Гоголя до персонажей Достоевского и Толстого — все они живут в сердцах читателей и вдохновляют поколения. В этом тесте вам предстоит проверить свои знания и интуицию: по имени и описанию героя определить, из какого произведения он появился.

Готовы ли вы окунуться в мир русской классики и вспомнить великие литературные шедевры? Тогда вперед — проверьте себя и откройте для себя заново знакомых и, возможно, забытых героев!