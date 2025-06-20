Клещи атакуют: в каких районах Петербурга горожане пострадали от паразитов

Сезон клещей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2025 году оказался очень активным, и многие жители уже столкнулись с неприятными последствиями от этих маленьких, но опасных паразитов.

За последнюю неделю с 12 по 18 июня в Петербурге за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 780 человек, из них 127 — дети.

При этом 103 случая укусов произошли непосредственно в городской черте, причем больше всего пострадавших в Пушкинском районе — 21 человек, затем в Курортном — 18, Выборгском и Колпинском — по 14, сообщает Роспотребнадзор.

Почему клещи активны именно в этих районах?

Все просто: это пригороды с большими парками, лесами и зелеными зонами, где клещи чувствуют себя как дома.

Курортный, Пушкинский, Красносельский и Приморский районы традиционно лидируют по числу укусов, ведь сюда горожане часто приезжают на природу, дачи и прогулки.

Опасности укусов клещей: энцефалит и боррелиоз

Самое опасное в укусах клещей — риск заразиться клещевым энцефалитом или боррелиозом. За эту же неделю в Петербурге зарегистрирован один случай клещевого энцефалита и 20 случаев боррелиоза.

Как защититься от клещей: простые и эффективные советы

Прежде всего, стоит помнить, что клещи активизируются при температуре от +6 до +8 градусов и остаются опасными до начала осени.

Поэтому с приходом тепла важно соблюдать простые правила:

Одежда должна быть закрытой: длинные рукава, брюки заправленные в носки или ботинки, чтобы клещам было сложнее добраться до кожи. Используйте репелленты — специальные средства, отпугивающие клещей. После прогулок тщательно осматривайте себя и детей, особенно в местах, где клещи любят прятаться — за ушами, под коленями, в паху. Если клещ присосался, не пытайтесь его сорвать резко — лучше обратиться в медучреждение или аккуратно удалить клеща с помощью пинцета, захватывая ближе к коже и тянув медленно.

Советы дачникам и любителям природы

Клещи зимуют в старой листве и траве, поэтому дачникам стоит заранее убирать участок, чтобы снизить риск встречи с паразитами.

Даже если на улице внезапно становится холодно, клещи уже не «заснут» и могут укусить.