Когда бортпроводник в самолете имеет право пересадить пассажира, и что грозит за отказ

При регистрации на рейс каждому пассажиру в самолете назначается конкретное место. Менять его или самовольно пересаживаться нельзя. В то же время иногда стюардессы могут сами попросить клиента авиакомпании занять другое место. Однако для этого нужны основания.

В каких случаях пассажира просят пересесть

Просьба занять на другое место, как правило, обусловлена требованиями безопасности. Чаще всего пересаживают тех, кто размещен у аварийного выхода. Кресла в этой зоне — одни из самых комфортных, поскольку там можно спокойно вытянуть ноги. Однако сидеть там дозволяется не всем.

Дело в том, что в случае возникновения аварийной ситуации находящиеся у выхода пассажиры должны будут помочь бортпроводникам открыть дверь, а для этого потребуется физическая сила. Поэтому туда стараются посадить самых крепких.

У аварийного выхода не могут сидеть дети, беременные женщины, пассажиры с ограничениями жизнедеятельности, клиенты с животными, а также депортированные и заключенные лица. Людям внушительных габаритов также предложат занять другое кресло, поскольку они могут препятствовать выходу при эвакуации.

Источник фото: Legion-Media

Что ждет тех, кто откажется менять место

Требования соблюдают довольно жестко. Пассажир обязан подчиниться им. Если откажется, то командир авиалайнера озвучит предупреждение по громкой связи. Если и это не подействует, экипаж может вызвать полицию и снять человека с рейса.

Источник фото: Legion-Media

Когда бортпроводник не вправе требовать пересадки

Если при регистрации произошла ошибка, и вам случайно назначили место классом выше, то пересаживать уже не имеют права. Исключение составляют лишь те случаи, когда требование обусловлено заботой о безопасности.

Редко случается такое, что пассажира, который летит классом «бизнес», просят пересесть в «эконом». В таком случае человек впоследствии может получить компенсацию за неудобства. Однако, возможно, что добиваться ее придется через суд.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media