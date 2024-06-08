Когда бортпроводник в самолете имеет право пересадить пассажира, и что грозит за отказ

При регистрации на рейс каждому пассажиру в самолете назначается конкретное место. Менять его или самовольно пересаживаться нельзя. В то же время иногда стюардессы могут сами попросить клиента авиакомпании занять другое место. Однако для этого нужны основания.
В каких случаях пассажира просят пересесть
Просьба занять на другое место, как правило, обусловлена требованиями безопасности. Чаще всего пересаживают тех, кто размещен у аварийного выхода. Кресла в этой зоне — одни из самых комфортных, поскольку там можно спокойно вытянуть ноги. Однако сидеть там дозволяется не всем.
Дело в том, что в случае возникновения аварийной ситуации находящиеся у выхода пассажиры должны будут помочь бортпроводникам открыть дверь, а для этого потребуется физическая сила. Поэтому туда стараются посадить самых крепких.
У аварийного выхода не могут сидеть дети, беременные женщины, пассажиры с ограничениями жизнедеятельности, клиенты с животными, а также депортированные и заключенные лица. Людям внушительных габаритов также предложат занять другое кресло, поскольку они могут препятствовать выходу при эвакуации.
Что ждет тех, кто откажется менять место
Требования соблюдают довольно жестко. Пассажир обязан подчиниться им. Если откажется, то командир авиалайнера озвучит предупреждение по громкой связи. Если и это не подействует, экипаж может вызвать полицию и снять человека с рейса.
Когда бортпроводник не вправе требовать пересадки
Если при регистрации произошла ошибка, и вам случайно назначили место классом выше, то пересаживать уже не имеют права. Исключение составляют лишь те случаи, когда требование обусловлено заботой о безопасности.
Редко случается такое, что пассажира, который летит классом «бизнес», просят пересесть в «эконом». В таком случае человек впоследствии может получить компенсацию за неудобства. Однако, возможно, что добиваться ее придется через суд.
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