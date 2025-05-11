Колбаса за 200 из «Магнита»: покупатель дал шанс, и вот что показал результат дегустации

Покупатель поделился своим опытом с колбасой «Докторская ГОСТ» из «Магнита». Палочка за 199 рублей — по скидке 45%.

По началу всё было не так-то просто: колбаса лежала на полке в холодильнике, закрученная в дугу, и без ценников. Сначала оказалось, что никто не знает, сколько она стоит, но после некоторых поисков ценник был найден. Это уже как минимум плюс.

Дома, на ярком солнечном дне, наступил момент разглядывания. Упаковка с искусственной оболочкой — светло-коричневые и тёмные цвета. Всё выглядит очень аккуратно. Прямо на упаковке написано «Докторская» и «ГОСТ».

Колбаска из серии «Дугушка», что, как оказалось, серия продуктов. На упаковке также указано, что производители использовали свинину, говядину и птицу с российских ферм. В целом, достаточно стандартно.

Теперь по составу. В нем свинина, говядина, вода, яичные продукты — то есть, всё, как и должно быть в обычной колбасе. Экстракты пряностей, как пишут, и добавки для консистенции тоже имеются. Для кого-то это может быть минусом, но ничего ужасного здесь нет.

Колбаса не слишком жирная — 12 г белка и 20 г жира на 100 граммов. Батон весит 400 грамм, значит, за килограмм цена выходит около 500 рублей. Это, конечно, уже не так дешево, особенно если сравнивать с другими вариантами на рынке.

Открыв упаковку, автор отметил, что колбаса не содержит лишней жидкости, цвет розоватый, запах — нормальный. При жарке ведет себя как надо: края поднимаются, появляется корочка, ничего не прилипает. С яичницей или просто с хлебом — вполне съедобно.

Вкус, в общем, хороший, с характерным для «Докторской» привкусом. Нет лишних специй, как и ожидалось. Структура нормальная, но в разрезе можно заметить небольшие пустоты, но это не критично.

В итоге, колбаса оправдывает свою цену. Для обычного завтрака или ужина подходит вполне. Возможно, для тех, кто хочет натуральности, стоит искать что-то другое. Но если вам не важны экстракты специй, то это вполне приличный продукт.