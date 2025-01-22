Контрафактная косметика в Петербурге: расскажем, что чаще всего пытаются подделать

В Санкт-Петербурге, как и по всей России, проблема контрафактной продукции остается актуальной, особенно на рынке косметики. До 5% всей реализуемой в стране косметической продукции являются подделками.

Импортные бренды под прицелом

Большая часть фальсифицированной косметической продукции приходится на импортные бренды, тогда как подделки отечественных парфюмерно-косметических изделий носят единичный характер. Это объясняется тем, что именно импортные бренды пользуются большей популярностью, и, следовательно, становятся мишенью для мошенников.

Товары премиум-класса и среднего ценового сегмента (мидл-маркет) подвергаются фальсификации в первую очередь. Это связано с их высокой стоимостью и частой обновляемостью на полках магазинов. Потребители часто экономят именно на этих товарах, что повышает спрос на подделки.

Что подделывают чаще всего

Чаще всего подделываются губные помады, блески для губ, лаки для ногтей, кремы в тюбиках, туши для ресниц и палетки теней. Пудры и тональные кремы подделывают реже из-за сложности подбора оттенков. Эти товары, как правило, пользуются высоким спросом и имеют сравнительно простую технологию производства, что делает их привлекательными для фальсификаторов.

Маркетплейсы – основной источник контрафактной косметики

Маркетплейсы стали основным каналом распространения неоригинальной косметики. Мошенники покупают партии подделок, а затем получают настоящие декларации и сертификаты. Они используют фотошоп, чтобы вписать свои реквизиты в эти документы. Проверить подлинность таких «документов» практически невозможно.

Как с подделками борются власти

Для борьбы с контрафактной продукцией государство внедряет системы «Честный знак» и «Госкан». Эти меры направлены на отслеживание подлинности товаров и предотвращение распространения подделок. Однако, мошенники постоянно ищут новые способы обхода этих систем.

Контрафактная косметика остается серьезной проблемой на рынке товаров в Санкт-Петербурге. Потребителям следует быть внимательными при выборе косметических средств, особенно на маркетплейсах. Необходимо проверять подлинность продукции и покупать товары только у надежных продавцов.

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