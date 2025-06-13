«Контроль должен быть»: как не допустить трагедии на детской площадке

В Петербурге в последнее время дети часто получают серьезные травмы во время игры на детских площадках.

В Петербурге произошел тревожный случай на детской площадке: четырехлетний мальчик получил серьезные травмы после падения с горки во дворе дома на улице Орбели.

Малыша срочно доставили в Детскую больницу, где врачи диагностировали у него разрыв почки, ушибы брюшной стенки и органов грудной клетки, а также закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

К сожалению, подобные происшествия на детских площадках в Петербурге происходят не впервые. Так, в мае в Шушарах девятилетний ребенок упал с высоты двух метров с игрового комплекса и получил травмы, после чего было возбуждено уголовное дело.

В начале мая младшеклассница получила тяжелую травму головы на качелях в Муринском парке — она зацепилась волосами за конструкцию и получила удар.

Эксперт по безопасности Эдуард Халилов рассказал «Городовому», как обезопасить ребенка на детской площадке.

«Здесь только родительский контроль, потому что есть места, где дети не могут себя контролировать, где-то удержаться и небезопасно прыгнуть. Маленький же ребенок, он не оценивает риски, поэтому здесь задача мамы, папы, дедушки, бабушки, няни следить за ребенком и на опасные участки не пускать. Если ребенок с горки скатывается, надо его придерживать. Если он куда-то лезет, нужно подстраховывать. То здесь полный контроль должен быть со стороны родителей, со стороны старших», — объясняет эксперт.

Случаи в Петербурге наглядно показывают, что детские площадки — это небезопасная среда для детей и все зависит от постоянного контроля родителей, которые должны внимательно следить за детьми во время игр.

«Это, конечно, для родителей дискомфортно, учитывая, что многие хотят ребенка отправить на площадку, а сами отдохнуть. Но проблема в том, что одно неудачное падение и отдых превращаются в поездку в травматологию. Плюс надо следить за более взрослыми детьми, чтобы они сами на маленького не прыгнули, с горки на него не съехали, чтобы они ему на ручку не наступили, когда он куда-то лезет. То есть его защищать не только от самих горок и качелей, но и от других детей», — советует Халилов.

В итоге, безопасность детей — это задача родителей и, конечно же, коммунальных служб, которые тоже должный следить за надлежащим состоянием детских площадок.

Важно не только создавать комфортные и интересные игровые зоны, но и следить за их исправностью, а взрослым — не терять бдительность, чтобы подобные трагедии не повторялись.