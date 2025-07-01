Викинги, крестоносцы и… котики: как Зеленоградск предал свою историю ради туристического бума

Зеленоградск в Калининградской области — город с богатейшей историей — вдруг превратился в настоящее кошачье царство. Произошло это настолько стремительно, что местные жители до сих пор не могут понять — то ли радоваться, то ли хвататься за голову.

До 1946 года он назывался Кранц и был модным немецким курортом.

Всего в трех километрах отсюда — настоящий археологический комплекс времен викингов. В окрестностях находили прусские поселения, которым больше тысячи лет.

Сначала здесь жили прусские рыбаки, потом в 1282 году появились немцы, а через год крестоносцы отгрохали замок. Жаль, что он не сохранился — это была бы потрясающая достопримечательность.

Кранц открыли как курорт еще в начале XIX века. Место было шикарным — море, сосны, целебный воздух. В советские времена сюда со всего Союза приезжали подлечиться и отдохнуть. Санатории, пансионаты, пляжи — все, как положено приличному курорту федерального значения. И вдруг…

Кошачье нашествие: как это произошло?

Вдруг город решил стать кошачьей столицей России. Нет, это не шутка. Сейчас туристы не могут сделать и шага, чтобы не наткнуться на кота. Они повсюду: на стенах домов красуются огромные граффити с мурлыками, в витринах магазинов — сплошные кошачьи сувениры, даже на светофоре вместо привычного человечка —кот.

Идешь по улице, а на тебя со всех сторон смотрят нарисованные кошачьи морды. Дошло до того, что в городе появилась официальная должность — котошеф. Это не опечатка. Есть такая 55-летняя женщина, которая получает зарплату за то, что кормит уличных котов в местном сквере.

А на променаде у моря стоят автоматы с кошачьим кормом — для туристов, желающих покормить местных Барсиков.

Как пишет Путешествуя на диване, открыли даже музей кошек. Там можно узнать все о кошках: их историю, породы, повадки.

«Наверное, скоро и диссертации начнут защищать на тему «Роль кошек в развитии курортной инфраструктуры Зеленоградска», — иронизируют местные жители.

Самое смешное, что реальных кошек в городе не так уж и много. Зато их изображений — море. Они повсюду: на заборах, на урнах, на лавочках, на асфальте. Даже местный памятник балтийскому тюленю как-то потерялся на этом кошачьем фоне.

Маркетинговый ход или безумие?

Откуда вообще взялась эта кошкомания? Некоторые экскурсоводы с серьезным видом рассказывают туристам древнюю легенду о том, как кошки спасли город… А вот от чего спасли — версии расходятся. То ли от крыс, то ли от злых духов, то ли еще от чего-то.

Но большинство местных честно признаются: никакой древней легенды нет. Это чистой воды маркетинг.

Кто-то из городских креативщиков решил, что кошки — это мило, модно и привлекает туристов. Ведь интернет же помешан на котиках. Значит, если сделать город одним большим котиком, туристы повалят толпами.

И ведь сработало. Туристы действительно едут. Фотографируются с кошачьими скульптурами, скупают сувениры с котами, кормят местных мурлык.

Возмущение местных: котопарк вместо истории

Но вот местным жителям эта кошачья вакханалия уже начинает надоедать. На городских форумах все чаще появляются возмущенные комментарии. Люди пишут, что это уже перебор, что город теряет свою историческую идентичность, превращаясь в какой-то котопарк.

«Скоро коты во сне будут сниться», — жалуется один из жителей.

«У нас тут викинги были, крестоносцы, а теперь мы – город котиков. Позорище!» — вторит другой.

Особенно достается местным властям за безвкусицу. Мол, можно же было сделать все стильно и со вкусом, а не лепить котов на каждом углу. Но рынок диктует свои правила — котики продаются, значит, будут котики.

Наивная прелесть кошачьего царства

Но при всей абсурдности ситуации в этом есть что-то трогательное. В мире, где города соревнуются в небоскребах и технологиях, маленький Зеленоградск выбрал котиков.

И в этом выборе есть своя прелесть. Наивная, немного нелепая, но искренняя. Как сам кот, который делает что хочет и плевать хотел на мнение окружающих. Как сказал один из местных жителей: