ГАИ ужесточает правила: что изменилось в ПДД с 1 апреля

С 1 апреля 2025 года в России вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, которые касаются многих водителей.
Новые правила затрагивают как процедуру продления водительских прав, так и размеры штрафов за различные нарушения.
Важно знать эти изменения, чтобы избежать неприятностей на дорогах.
Продление водительских прав
Автоматическое продление водительских прав отменяется. Теперь для продления прав необходимо пройти медицинский осмотр и оплатить госпошлину.
Это важный момент, который следует учитывать всем водителям, чьи права подходят к сроку истечения. Также важно помнить, что иностранные водители должны были заменить свои права на российские до апреля 2025 года.
Увеличение штрафов
Как сообщает URA.RU, с 1 января 2025 года вступили в силу увеличенные штрафы за различные нарушения ПДД. Это значит, что водителям следует быть особенно внимательными на дорогах.
Увеличение штрафов коснулось многих нарушений, в том числе:
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Вождение в состоянии опьянения. Штраф за вождение в состоянии опьянения составляет 45 000 рублей. Такой же штраф предусмотрен за отказ от медицинского освидетельствования.
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Превышение скорости. За превышение скорости более чем на 80 км/ч или выезд на встречную полосу штраф составляет 7 500 рублей. — Также увеличены штрафы за превышение скорости на других участках дороги.
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Просроченный ОСАГО. За просроченный полис ОСАГО штраф составляет 5 000 рублей.
Другие изменения в ПДД
Помимо увеличения штрафов, есть и другие важные изменения:
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Несоблюдение требований дорожных знаков и разметки. Штраф — 750 рублей.
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Проезд на запрещающий сигнал светофора. Штраф — 1 500 рублей.
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Неправильная парковка и использование обочины. Штраф — 2 250 рублей.
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Выезд на встречную полосу для объезда препятствия. Штраф — от 1 500 до 2 250 рублей.
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Движение по полосам, предназначенным для маршрутных транспортных средств. Штраф — 2 250 рублей.
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Нарушения, приведшие к легкому вреду здоровью. Штраф — от 3 750 до 7 500 рублей.
|Нарушение
|Старый штраф
|Новый штраф
|Изменения
|Превышение скорости более чем на 80 км/ч
|5 000 ₽ или лишение прав
|7 500 ₽
|Штраф увеличен на 2 500 ₽, лишение прав сохраняется.
|Вождение в состоянии опьянения
|До 30 000 ₽ + лишение прав
|До 45 000 ₽ + лишение прав
|Штраф увеличен на 15 000 ₽, лишение прав на 1,5–2 года сохраняется.
|Выезд на встречную полосу
|5 000 ₽
|7 500 ₽
|Штраф увеличен на 2 500 ₽.
|Повторное отсутствие полиса ОСАГО
|800 ₽
|3 000–5 000 ₽
|Штраф увеличен в 3,75–6,25 раз.
|Условия оплаты штрафов
|Старые условия
|Новые условия
|Изменения
|Скидка за быструю оплату
|50% в течение 20 дней
|25% в течение 30 дней
|Скидка уменьшена до 25%, срок увеличен до 30 дней, выгода снижена.
Скидка на оплату штрафов
Хорошая новость для водителей — штрафы по-прежнему можно оплатить со скидкой 25%. Но срок оплаты со скидкой увеличен до 30 дней со дня вынесения постановления.
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