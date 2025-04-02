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ГАИ ужесточает правила: что изменилось в ПДД с 1 апреля

2 апреля 2025 08:32
Мужчины, автомобиль, полицейские
ГАИ ужесточает правила: что изменилось в ПДД с 1 апреля
globallookpress/ Petrov Sergey; NEWS.ru

Повышение штрафов — это серьезное предупреждение для нарушителей.

С 1 апреля 2025 года в России вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, которые касаются многих водителей.

Новые правила затрагивают как процедуру продления водительских прав, так и размеры штрафов за различные нарушения.

Важно знать эти изменения, чтобы избежать неприятностей на дорогах.

Продление водительских прав

Автоматическое продление водительских прав отменяется. Теперь для продления прав необходимо пройти медицинский осмотр и оплатить госпошлину.

Это важный момент, который следует учитывать всем водителям, чьи права подходят к сроку истечения. Также важно помнить, что иностранные водители должны были заменить свои права на российские до апреля 2025 года.

Увеличение штрафов

Как сообщает URA.RU, с 1 января 2025 года вступили в силу увеличенные штрафы за различные нарушения ПДД. Это значит, что водителям следует быть особенно внимательными на дорогах.

Увеличение штрафов коснулось многих нарушений, в том числе:

  • Вождение в состоянии опьянения. Штраф за вождение в состоянии опьянения составляет 45 000 рублей. Такой же штраф предусмотрен за отказ от медицинского освидетельствования.

  • Превышение скорости. За превышение скорости более чем на 80 км/ч или выезд на встречную полосу штраф составляет 7 500 рублей. — Также увеличены штрафы за превышение скорости на других участках дороги.

  • Просроченный ОСАГО. За просроченный полис ОСАГО штраф составляет 5 000 рублей.

Другие изменения в ПДД

Помимо увеличения штрафов, есть и другие важные изменения:

  • Несоблюдение требований дорожных знаков и разметки. Штраф — 750 рублей.

  • Проезд на запрещающий сигнал светофора. Штраф — 1 500 рублей.

  • Неправильная парковка и использование обочины. Штраф — 2 250 рублей.

  • Выезд на встречную полосу для объезда препятствия. Штраф — от 1 500 до 2 250 рублей.

  • Движение по полосам, предназначенным для маршрутных транспортных средств. Штраф — 2 250 рублей.

  • Нарушения, приведшие к легкому вреду здоровью. Штраф — от 3 750 до 7 500 рублей.

Нарушение Старый штраф Новый штраф Изменения
Превышение скорости более чем на 80 км/ч 5 000 ₽ или лишение прав 7 500 ₽ Штраф увеличен на 2 500 ₽, лишение прав сохраняется.
Вождение в состоянии опьянения До 30 000 ₽ + лишение прав До 45 000 ₽ + лишение прав Штраф увеличен на 15 000 ₽, лишение прав на 1,5–2 года сохраняется.
Выезд на встречную полосу 5 000 ₽ 7 500 ₽ Штраф увеличен на 2 500 ₽.
Повторное отсутствие полиса ОСАГО 800 ₽ 3 000–5 000 ₽ Штраф увеличен в 3,75–6,25 раз.
Условия оплаты штрафов Старые условия Новые условия Изменения
Скидка за быструю оплату 50% в течение 20 дней 25% в течение 30 дней Скидка уменьшена до 25%, срок увеличен до 30 дней, выгода снижена.

Скидка на оплату штрафов

Хорошая новость для водителей — штрафы по-прежнему можно оплатить со скидкой 25%. Но срок оплаты со скидкой увеличен до 30 дней со дня вынесения постановления.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество Автотранспорт
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