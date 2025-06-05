Петербургские убежища: где искать адреса для защиты в случае ЧС

В случае опасностей есть куда обратиться.

В личном кабинете на портале «Госуслуги» появится новая вкладка с адресами «точек безопасности» — бомбоубежищ и укрытий гражданской обороны, сообщил замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергей Старовойтов.

Адрес убежища в личном кабинете: Куда бежать в случае ЧС?

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на «Госуслугах», нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации. То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации», — рассказал Старовойтов.

По словам Старовойтова, систему уже проверили в Курской и Белгородской областях, и до конца года она должна заработать во всех регионах страны.

Инвентаризация МЧС: 50 тысяч сооружений и нехватка средств

МЧС уже провело полную инвентаризацию всех 50 тысяч защитных сооружений, «их готовность за минувшие пять лет снизилась на три процента». На ремонт потребуется около 155 миллиардов рублей, а работы продлятся до 2030 года, отметил Старовойтов.

Как пишет «Фонтанка», МЧС в мае 2024-го признало, что в стране недостаточно убежищ, чтобы укрыть все население.

Атака на аэропорты и необходимость убежищ: Мнение экспертов

Член комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Винницкий заявил, что даже отдаленным регионам России необходима развитая система гражданских убежищ.

«Тем не менее с этим сегодня серьезные сложности. Основные причины — разрозненность в вопросах собственности и управления, отсутствие ухода за сооружениями и денег на их ремонт», — сказал Винницкий.

Петербургские реалии: 5% готовых убежищ

В Петербурге, по данным СМИ, 4633 убежища. Из них готово 257 — чуть больше 5%. 849 готовы ограниченно, 3557 не готовы вообще.

Вкладка с адресами бомбоубежищ на «Госуслугах» — важный шаг к повышению осведомленности граждан о мерах безопасности. Однако, как показывают данные, проблема с состоянием убежищ в стране остается острой и требует скорейшего решения.