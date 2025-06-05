Городовой / Общество / Петербургские убежища: где искать адреса для защиты в случае ЧС
Эксклюзив
Последние новости
«Это камикадзе»: можно ли бороться с медведкой на участке при помощи соли и песка Общество
Без Урганта, но с рэперами и певицами: кто в 2025-м будет выступать на «Алых парусах» Общество
Госдума предлагает увеличить маткапитал на миллион, но не всем: почему мамы 25+ остались за бортом Общество
Названо место, где звёздам российской сцены лучше не выступать: а ведь в нем ежедневно собираются сотни тысяч россиян Общество
От стихийного до главного рынка Петербурга: как начиналась торговля на Сенной площади Общество
Теги
Санкт-Петербург Истории Интересные факты Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Петербургские убежища: где искать адреса для защиты в случае ЧС

Опубликовано: 5 июня 2025 16:02
бомбоубежище, госуслуги
Петербургские убежища: где искать адреса для защиты в случае ЧС
globallookpress/ Ekaterina Sychkova

В случае опасностей есть куда обратиться.

В личном кабинете на портале «Госуслуги» появится новая вкладка с адресами «точек безопасности» — бомбоубежищ и укрытий гражданской обороны, сообщил замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергей Старовойтов.

Адрес убежища в личном кабинете: Куда бежать в случае ЧС?

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на «Госуслугах», нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации. То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации», — рассказал Старовойтов.

По словам Старовойтова, систему уже проверили в Курской и Белгородской областях, и до конца года она должна заработать во всех регионах страны.

Инвентаризация МЧС: 50 тысяч сооружений и нехватка средств

МЧС уже провело полную инвентаризацию всех 50 тысяч защитных сооружений, «их готовность за минувшие пять лет снизилась на три процента». На ремонт потребуется около 155 миллиардов рублей, а работы продлятся до 2030 года, отметил Старовойтов.

Как пишет «Фонтанка», МЧС в мае 2024-го признало, что в стране недостаточно убежищ, чтобы укрыть все население.

Атака на аэропорты и необходимость убежищ: Мнение экспертов

Член комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Винницкий заявил, что даже отдаленным регионам России необходима развитая система гражданских убежищ.

«Тем не менее с этим сегодня серьезные сложности. Основные причины — разрозненность в вопросах собственности и управления, отсутствие ухода за сооружениями и денег на их ремонт», — сказал Винницкий.

Петербургские реалии: 5% готовых убежищ

В Петербурге, по данным СМИ, 4633 убежища. Из них готово 257 — чуть больше 5%. 849 готовы ограниченно, 3557 не готовы вообще.

Вкладка с адресами бомбоубежищ на «Госуслугах» — важный шаг к повышению осведомленности граждан о мерах безопасности. Однако, как показывают данные, проблема с состоянием убежищ в стране остается острой и требует скорейшего решения.

Новости по теме
В Петербурге начали сбор средств для эвакуации тел россиян с горы Дхаулагири в Непале В Петербурге начали сбор средств для эвакуации тел россиян с горы Дхаулагири в Непале 8 октября 2024 15:45
Стоит ли хранить сбережения в долларах: эксперт предложил более безопасный способ накопления средств Стоит ли хранить сбережения в долларах: эксперт предложил более безопасный способ накопления средств 12 сентября 2024 08:30
Тараканы сбегут, сверкая пятками: для них эти копеечные средства ядовиты, а для человека — безопасны Тараканы сбегут, сверкая пятками: для них эти копеечные средства ядовиты, а для человека — безопасны 5 сентября 2024 16:00
«На войне все средства хороши»: как немцы перенимали опыт советских солдат «На войне все средства хороши»: как немцы перенимали опыт советских солдат 31 мая 2025 09:01
Безопасность под вопросом: какие стиральные порошки не прошли проверку Роскачества Безопасность под вопросом: какие стиральные порошки не прошли проверку Роскачества 30 мая 2025 11:32
Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще