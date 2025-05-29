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Милые монстры или скрытая угроза: Роскачество проверит популярные игрушки Лабубу на безопасность

Опубликовано: 29 мая 2025 17:31
Лабубу, опасные игрушки
Милые монстры или скрытая угроза: Роскачество проверит популярные игрушки Лабубу на безопасность
Городовой ру

Почему так разнятся цены на Лабубу и как не купить опасную подделку?

Роскачество планирует провести проверку игрушек Лабубу — нового хита среди молодежи. Эти «острозубые милые монстрики», как их называют в сети, вызвали интерес организации из-за растущей популярности и потенциальных рисков, связанных с безопасностью и качеством.

Лабубу: новый тренд и высокие цены

Самая дорогая игрушка Лабубу в апреле-мае в России стоила 59 тыс. рублей, рассказали в операторе фискальных данных «Платформа ОФД».

Половина всех продаж Лабубу приходится на столицу, где средний чек на игрушку составляет чуть более 8 тыс. рублей. В регионах он ниже — почти 7 тыс. Такие высокие цены и растущий спрос делают эти игрушки привлекательной целью для недобросовестных производителей.

Отбор образцов и изучение рынка

Роскачество запускает исследование игрушек Лабубу, которые неожиданно стали хитом в течение последних недель, рассказали «Известиям» в организации. В настоящее время ее эксперты приступили к изучению российского рынка и отбору образцов: товары закупят в рознице, в том числе на маркетплейсах.

В Роскачестве рассказали, что в Сети Лабубу называют острозубыми милыми монстриками — это игрушки разных цветов и моделей, причем особой популярностью, судя по поисковой выдаче, пользуются именно игрушки-брелоки.

Веселая девочка-эльф или скрытый обман?

Несмотря на свой неоднозначный или противоречивый внешний вид, Лабубу — веселая девочка-эльф, которая любит приключения. И хотя она считается монстром, в действительности персонаж заявляется не злым. Однако, как показывает практика, за милой внешностью могут скрываться опасные материалы и некачественная сборка.

Проверка документов и лабораторные исследования

Исследование организации будет направлено на изучение документов, которые должны в обязательном порядке сопровождать продукцию, — это, например, свидетельства о госрегистрации, документы об участии в системе маркировки «Честный знак». Также продавцы должны будут представить Роскачеству результаты лабораторных исследований по критериям безопасности и качества. Эксперты планируют также изучить надежность шарниров и других элементов игрушек.

Сравнение требований и рисков для оригинальных и поддельных игрушек Labubu

Критерий Оригинальная игрушка Labubu (сертифицированная) Подделка/реплика (сувенир)
Соответствие ТР ТС 008/2011 Да Нет
Наличие обязательного сертификата Да Нет
Проверка на органолептические показатели Да Нет
Проверка на санитарно-химические показатели Да Нет
Проверка на токсиколого-гигиенические Да Нет
Проверка на микробиологические показатели Да Нет
Риск для здоровья ребёнка Минимальный Повышенный
Средний чек (Москва, май 2025) 8 100 руб. (макс. до 59 000 руб.) Ниже, иногда в разы
Средний чек (Россия, май 2025) 6 575 руб. Ниже
Тренд на рынке Рост, но быстрое насыщение и удешевление Рост доли, способствует падению цен
Долгосрочность популярности Высока до конца 2025, далее возможен спад Быстрое снижение интереса

Цены разнятся: как не купить подделку?

Цены на эти игрушки разнятся критически в зависимости от места покупки, продавца и производителя. Оригинальная игрушка может стоить около 10 тыс. рублей и более, тогда как на маркетплейсах можно найти аналоги за 500 рублей, 1 тыс. и 3 тыс. Такие большие различия в цене должны насторожить покупателей и заставить их тщательно проверять продавца и документы на товар.

Обходной маневр: сувенир вместо игрушки?

Опираясь на прошлый опыт, в организации сказали, что Лабубу могут продаваться не как детские игрушки, а как сувенирная продукция.

Этот обходной маневр позволяет товарам выйти из-под обязательных требований технических регламентов о безопасности на игрушки. Следовательно, подчеркнули в Роскачестве, к ним не будут применяться необходимые для категории «детской игры» требования по безопасности, в том числе по токсичности продукции.

Опасный опыт Хагги Вагги

Так, например, было с другой популярной продукцией — куклой Хагги Вагги. Несмотря на то что по сути это игрушка, ее производители и продавцы позиционировали товар как сувенирную продукцию. Проверки Роскачества модной тогда куклы показали, что она может быть небезопасной для детей и некачественной.

Этот печальный опыт заставляет с особым вниманием отнестись к проверке Лабубу и других популярных игрушек.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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