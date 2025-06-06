Лада, корейские и немецкие автомобили: почему петербуржцы предпочитают машины с пробегом

Цены на поддержанные автомобили у дилеров и частных продавцов различаются.

В Санкт-Петербурге вторичный рынок автомобилей сегодня значительно опережает по популярности рынок новых машин.

Причин для этого несколько, они связаны с экономической ситуацией и предпочтениями горожан. Так, какие автомобили больше любят жители Северной столицы и почему.

Почему петербуржцы выбирают подержанные автомобили?

По итогам первого квартала 2025 года в городе было продано около 11 тысяч новых легковых машин — это на 30% меньше, чем годом ранее.

Высокие цены на новые авто, а также дорогие кредиты, делают покупку машины с конвейера недоступной для большинства.

Новые и подержанные автомобили

На вторичном рынке Петербурга на одного нового автомобиля приходится примерно пять подержанных.

Это показывает, что большинство жителей города предпочитает покупать именно машины с пробегом. Подержанные автомобили здесь не просто альтернатива — это основной выбор для большинства автолюбителей.

Какие машины выбирают?

Среди подержанных автомобилей в Петербурге лидируют отечественные и проверенные временем марки. Самым популярным брендом остается Lada — на нее приходится около 10,9% спроса. Далее идут Volkswagen, Kia, Mercedes-Benz и BMW.

По моделям лидируют Lada Vesta, Kia Rio, Volkswagen Polo, Ford Focus и Hyundai Solaris. Китайские марки пока занимают лишь около 4% рынка подержанных автомобилей, хотя в сегменте новых авто их доля растет.

Цены и скорость продаж

Средняя цена подержанных автомобилей в Петербурге составляет около 1–2 миллионов рублей: у дилеров — около 2,2 млн, у частных продавцов — около 1,5 млн рублей. При этом среднее время продажи популярных моделей — порядка 35 дней, а самые выгодные предложения уходят с рынка за 3–7 дней, передает Росбалт.

Что советуют эксперты покупателям перед покупкой поддержанного авто?

Чтобы машина прослужила долго нужно тщательно проверять историю автомобиля, особенно пробег и возраст. Также лучше избегать машин, которые ранее использовались в такси или коммерческих целях.

При бюджете до 1,5 млн рублей стоит обратить внимание на корейские модели и проверенные европейские авто. В бюджетном сегменте лидирует Lada.

Кстати, на ПМЭФ отечественный автопром представит первый свой кроссовер, а также вторую машину, которая пока засекречена. Многие считают, что это будет минивен или даже первый электромобиль.