Летим из Петербурга на Алтай: лучшие курорты самого живописного края

Туристический сезон на Алтае не прекращается никогда. Туристы едут сюда в любое время года. Летом и в межсезонье — в полной мере насладиться уникальной природой региона, зимой — за аскетичной красотой и активным горным отдыхом. Путешественники выбирают эти места из-за мягкого климата, невероятных пейзажей, хороших трасс и отменного сервиса.
Составили топ-10 лучших курортов Алтая в 2025 году, где лучше всего кататься на лыжах и сноуборде в этот зимний сезон.
Топ-7 лучших горнолыжных курортов Алтая
Курорт «Манжерок»
Адрес: Майминский район, район озера Манжерокское (30 минут от аэропорта Горно-Алтайска)
Телефон: 8 (800) 301-66-55
Сайт: манжерок.рф
В «Манжерок» приезжают любители активного и семейного отдыха со всей России. Это один из крупнейших и креативных горнолыжных проектов в стране. Здесь обустроены 30 км качественных трасс различной сложности, подходящих для новичков, профессионалов и детей. Есть сноу-парк с трамплинами, рейс-зона, отдельный учебный склон, 3 современные и удобные канатные дороги.
Курорт предоставляет высокий уровень сервиса и развитую инфраструктуру: кафе, рестораны, спа-центры, детские площадки, прокат снаряжения, экскурсии к достопримечательностям. Для размещения гостей доступны номера нового отеля 5* с панорамным видом, коттеджи и глэмпинг.
Курорт «Манжерок» находится у подножья гор Малая и Большая Синюха на высоте 1,2 тыс. м над уровнем моря. Такое расположение обеспечивает мягкий климат и ровную погоду, идеальную для горнолыжников. Сезон катания длится с начала декабря по конец марта.
Благодать
Адрес: Белокуриха, ул. Славского, 77
Курорт находится в отрогах Чергинского хребта, в долине реки Белокурихи на высоте 250 м над уровнем моря. Климат мягкий, морозы случаются редко. На курорте несколько трасс разной сложности, работают бугельный и кресельный подъемники.
Склон трассы «Катунь 1/Катунь 2» оборудован дополнительным освещением и системой искусственного снегообразования. Горнолыжный сезон длится с декабря по март. Доступен прокат лыж, сноубордов и экипировки. Рядом находятся рестораны, отели и спа-комплексы.
Мишина гора
Адрес: Белокуриха-2 (Смоленский район Алтайского края)
Один из самых молодых горнолыжных комплексов Алтая, открытый в 2018 году. Работают две трассы среднего уровня сложности с перепадом высот 225 м длиной 980 м. Трассы аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом. Также есть тюбинговая трасса и пункт проката.
Семинский перевал
Адрес: Чуйский тракт 582 км, Онгудайское, Республика Алтай
Самый высокогорный комплекс Сибири, расположенный на высоте 1,7 км над уровнем моря. Здесь снежный покров ложится в середине осени и держится до конца апреля. В комплексе три трассы длиной 700–1400 м, работают бугельные подъемники.
Телецкий
Адрес: Республика Алтай, район Телецкого озера, урочище горы Кокуя
Горнолыжный комплекс предлагает более 29 км трасс для спортсменов разного уровня. Здесь мягкая снежная зима, много солнца и нет сильного ветра. Развитая инфраструктура включает канатные дороги, прокат снаряжения, рестораны, бары, спа-центры и отели. Доступны экскурсии по Горному Алтаю.
Гора Комсомольская
Адрес: Горно-Алтайск, ул. Пионерский остров, 1А
Комплекс расположен в столице Республики Алтай. Протяженность трассы — около 450 м при перепаде высот до 140 м. Склон сложный, подходит для профессионалов. Работает подъемник, есть прокат снаряжения и услуги инструктора.
Авальман
Адрес: Барнаул, ул. Абаканская, 3
Популярный горнолыжный комплекс Барнаула. Трассы рассчитаны как на новичков, так и на профессионалов. Есть детская трасса с беби-лифтом. Работают три бугельных подъемника, прокат снаряжения и школа инструкторов.
Топ-3 всесезонных курорта на Алтае
Altai Palace
Адрес: Алтайский район Алтайского края, район горы Каим
Круглогодичный развлекательный комплекс с высоким уровнем сервиса. Доступны пешие прогулки, катание на квадроциклах, снегоходах, вертолетные экскурсии. На территории расположены маральник, спа-центры и банные комплексы.
Бирюзовая Катунь
Адрес: Алтайский район, территория ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь, ул. Бирюзовая, 1Б
Всесезонный курорт, расположенный на границе Алтайского края и Республики Алтай. Здесь можно насладиться природой региона и поправить здоровье в специализированных центрах.
Парк-отель Ая
Адрес: Алтайский край, пос. Катунь, ул. Нагорная, 1
Комплекс находится среди гор и соснового бора на берегу озера Ая. Включает банный комплекс, тренажерный зал, бассейн с морской водой и экскурсии по популярным местам Горного Алтая.
Как выбрать курорт на Алтае
- Изучите сайты туристических комплексов, отзывы посетителей.
- Рассчитайте время на дорогу, особенно если едете на короткий отдых.
- Узнайте про инфраструктуру курорта: прокат снаряжения, услуги инструкторов, абонементы.
- Посмотрите карту трасс, чтобы подобрать подходящие склоны.
- Забронируйте жилье заранее, особенно на праздничные дни.
- Продумайте бюджет. В начале сезона цены ниже, а в праздники — выше.
Как добраться
Самолет:
- Аэропорт Барнаула — в 17 км от центра. Автобус №110, маршрутка №144.
- Аэропорт Горно-Алтайска — в 14 км от центра. Маршрутка №103.
Поезд:
- Железнодорожный вокзал Барнаула, пл. Победы, 10.