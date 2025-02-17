Летим из Петербурга на Алтай: лучшие курорты самого живописного края

Туристический сезон на Алтае не прекращается никогда. Туристы едут сюда в любое время года. Летом и в межсезонье — в полной мере насладиться уникальной природой региона, зимой — за аскетичной красотой и активным горным отдыхом. Путешественники выбирают эти места из-за мягкого климата, невероятных пейзажей, хороших трасс и отменного сервиса.

Составили топ-10 лучших курортов Алтая в 2025 году, где лучше всего кататься на лыжах и сноуборде в этот зимний сезон.

Топ-7 лучших горнолыжных курортов Алтая

Курорт «Манжерок»

Адрес: Майминский район, район озера Манжерокское (30 минут от аэропорта Горно-Алтайска)

Телефон: 8 (800) 301-66-55

Сайт: манжерок.рф

В «Манжерок» приезжают любители активного и семейного отдыха со всей России. Это один из крупнейших и креативных горнолыжных проектов в стране. Здесь обустроены 30 км качественных трасс различной сложности, подходящих для новичков, профессионалов и детей. Есть сноу-парк с трамплинами, рейс-зона, отдельный учебный склон, 3 современные и удобные канатные дороги.

Курорт предоставляет высокий уровень сервиса и развитую инфраструктуру: кафе, рестораны, спа-центры, детские площадки, прокат снаряжения, экскурсии к достопримечательностям. Для размещения гостей доступны номера нового отеля 5* с панорамным видом, коттеджи и глэмпинг.

Курорт «Манжерок» находится у подножья гор Малая и Большая Синюха на высоте 1,2 тыс. м над уровнем моря. Такое расположение обеспечивает мягкий климат и ровную погоду, идеальную для горнолыжников. Сезон катания длится с начала декабря по конец марта.

Благодать

Адрес: Белокуриха, ул. Славского, 77

Курорт находится в отрогах Чергинского хребта, в долине реки Белокурихи на высоте 250 м над уровнем моря. Климат мягкий, морозы случаются редко. На курорте несколько трасс разной сложности, работают бугельный и кресельный подъемники.

Склон трассы «Катунь 1/Катунь 2» оборудован дополнительным освещением и системой искусственного снегообразования. Горнолыжный сезон длится с декабря по март. Доступен прокат лыж, сноубордов и экипировки. Рядом находятся рестораны, отели и спа-комплексы.

Мишина гора

Адрес: Белокуриха-2 (Смоленский район Алтайского края)

Один из самых молодых горнолыжных комплексов Алтая, открытый в 2018 году. Работают две трассы среднего уровня сложности с перепадом высот 225 м длиной 980 м. Трассы аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом. Также есть тюбинговая трасса и пункт проката.

Семинский перевал

Адрес: Чуйский тракт 582 км, Онгудайское, Республика Алтай

Самый высокогорный комплекс Сибири, расположенный на высоте 1,7 км над уровнем моря. Здесь снежный покров ложится в середине осени и держится до конца апреля. В комплексе три трассы длиной 700–1400 м, работают бугельные подъемники.

Телецкий

Адрес: Республика Алтай, район Телецкого озера, урочище горы Кокуя

Горнолыжный комплекс предлагает более 29 км трасс для спортсменов разного уровня. Здесь мягкая снежная зима, много солнца и нет сильного ветра. Развитая инфраструктура включает канатные дороги, прокат снаряжения, рестораны, бары, спа-центры и отели. Доступны экскурсии по Горному Алтаю.

Гора Комсомольская

Адрес: Горно-Алтайск, ул. Пионерский остров, 1А

Комплекс расположен в столице Республики Алтай. Протяженность трассы — около 450 м при перепаде высот до 140 м. Склон сложный, подходит для профессионалов. Работает подъемник, есть прокат снаряжения и услуги инструктора.

Авальман

Адрес: Барнаул, ул. Абаканская, 3

Популярный горнолыжный комплекс Барнаула. Трассы рассчитаны как на новичков, так и на профессионалов. Есть детская трасса с беби-лифтом. Работают три бугельных подъемника, прокат снаряжения и школа инструкторов.

Топ-3 всесезонных курорта на Алтае

Altai Palace

Адрес: Алтайский район Алтайского края, район горы Каим

Круглогодичный развлекательный комплекс с высоким уровнем сервиса. Доступны пешие прогулки, катание на квадроциклах, снегоходах, вертолетные экскурсии. На территории расположены маральник, спа-центры и банные комплексы.

Бирюзовая Катунь

Адрес: Алтайский район, территория ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь, ул. Бирюзовая, 1Б

Всесезонный курорт, расположенный на границе Алтайского края и Республики Алтай. Здесь можно насладиться природой региона и поправить здоровье в специализированных центрах.

Парк-отель Ая

Адрес: Алтайский край, пос. Катунь, ул. Нагорная, 1

Комплекс находится среди гор и соснового бора на берегу озера Ая. Включает банный комплекс, тренажерный зал, бассейн с морской водой и экскурсии по популярным местам Горного Алтая.

Как выбрать курорт на Алтае

Изучите сайты туристических комплексов, отзывы посетителей. Рассчитайте время на дорогу, особенно если едете на короткий отдых. Узнайте про инфраструктуру курорта: прокат снаряжения, услуги инструкторов, абонементы. Посмотрите карту трасс, чтобы подобрать подходящие склоны. Забронируйте жилье заранее, особенно на праздничные дни. Продумайте бюджет. В начале сезона цены ниже, а в праздники — выше.

Как добраться

Самолет:

Аэропорт Барнаула — в 17 км от центра. Автобус №110, маршрутка №144.

Аэропорт Горно-Алтайска — в 14 км от центра. Маршрутка №103.

Поезд: