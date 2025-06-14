Не только салаты: что еще нужно есть летом, чтобы быть здоровым

Летний сезон предоставляет возможность обогатить свой рацион биологически активными веществами благодаря большому количеству свежих овощей и фруктов, отметила в беседе с RT руководитель центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова.

Основное правило: Больше свежих овощей, фруктов и зелени

Она отметила, что основное правило летнего питания заключается в увеличении потребления свежих овощей, фруктов и зелени. Эти продукты не только богаты витаминами, но и содержат много воды, что особенно важно в жаркую погоду.

«Огурцы, кабачки, арбузы, ягоды отлично утоляют жажду и помогают избежать обезвоживания. А зелень – петрушка, укроп, шпинат – добавляет блюдам не только вкус, но и полезные вещества, которые укрепляют иммунитет. Также стоит обратить внимание на функциональные продукты, которые содержат в исходном составе значительно больше полезных веществ», — объяснила специалист.

Белки: Легкие аналоги вместо тяжелой свинины

Однако Давлекамова предупредила о том, что не следует резко переходить исключительно на салаты.

«Организму по-прежнему нужны белки, но выбор стоит сделать в пользу более лёгких аналогов, например, заменить свинину на курицу или рыбу. Также стоит добавить в рацион кисломолочные продукты: кефир, натуральный йогурт, творог, которые хорошо усваиваются и помогают поддерживать пищеварение», — сказала она.

Напитки: Особое внимание выбору

По словам специалиста, важно также уделить внимание выбору напитков.

Овощи и фрукты. Увеличить потребление свежих овощей, фруктов и ягод.

Вода. Пить достаточное количество воды в течение дня.

Белок. Не забывать про белок, выбирать легкие источники, такие как курица, рыба, яйца и бобовые.

Кисломолочные продукты. Включить в рацион кефир, йогурт или творог для поддержания пищеварения.

Напитки. Отдавать предпочтение воде, морсам, компотам и натуральным сокам.

Летний рацион может быть вкусным, полезным и разнообразным. Следуя простым рекомендациям специалиста, можно получить максимум пользы от сезонных продуктов и поддерживать свое здоровье на высоком уровне.