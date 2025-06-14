Городовой / Общество / Не только салаты: что еще нужно есть летом, чтобы быть здоровым
Эксклюзив
Последние новости
Одиноко клюют семечки на брусчатке: почему с улиц Петербурга почти пропали воробьи Общество
«Это тот момент, который надо поймать»: когда и как нужно травить колорадского жука Общество
Дикая природа в городе: куда бежать, если опасный зверь собирается напасть Общество
Петербург — столица коммуналок: почему в Северной столице до сих пор живут большими семьями в маленьких комнатах Общество
Нобелевский квартал: в Петербурге есть своя маленькая Швеция, найти не составит труда Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Истории Туризм Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Не только салаты: что еще нужно есть летом, чтобы быть здоровым

Опубликовано: 14 июня 2025 13:03
еда, летний рацион
Не только салаты: что еще нужно есть летом, чтобы быть здоровым
globallookpress/Nikolay Gyngazov

Секреты летнего питания от эксперта Роскачества.

Летний сезон предоставляет возможность обогатить свой рацион биологически активными веществами благодаря большому количеству свежих овощей и фруктов, отметила в беседе с RT руководитель центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова.

Основное правило: Больше свежих овощей, фруктов и зелени

Она отметила, что основное правило летнего питания заключается в увеличении потребления свежих овощей, фруктов и зелени. Эти продукты не только богаты витаминами, но и содержат много воды, что особенно важно в жаркую погоду.

«Огурцы, кабачки, арбузы, ягоды отлично утоляют жажду и помогают избежать обезвоживания. А зелень – петрушка, укроп, шпинат – добавляет блюдам не только вкус, но и полезные вещества, которые укрепляют иммунитет. Также стоит обратить внимание на функциональные продукты, которые содержат в исходном составе значительно больше полезных веществ», — объяснила специалист.

Белки: Легкие аналоги вместо тяжелой свинины

Однако Давлекамова предупредила о том, что не следует резко переходить исключительно на салаты.

«Организму по-прежнему нужны белки, но выбор стоит сделать в пользу более лёгких аналогов, например, заменить свинину на курицу или рыбу. Также стоит добавить в рацион кисломолочные продукты: кефир, натуральный йогурт, творог, которые хорошо усваиваются и помогают поддерживать пищеварение», — сказала она.

Напитки: Особое внимание выбору

По словам специалиста, важно также уделить внимание выбору напитков.

  • Овощи и фрукты. Увеличить потребление свежих овощей, фруктов и ягод.
  • Вода. Пить достаточное количество воды в течение дня.
  • Белок. Не забывать про белок, выбирать легкие источники, такие как курица, рыба, яйца и бобовые.
  • Кисломолочные продукты. Включить в рацион кефир, йогурт или творог для поддержания пищеварения.
  • Напитки. Отдавать предпочтение воде, морсам, компотам и натуральным сокам.

Летний рацион может быть вкусным, полезным и разнообразным. Следуя простым рекомендациям специалиста, можно получить максимум пользы от сезонных продуктов и поддерживать свое здоровье на высоком уровне.

Новости по теме
Идеальны на апрель-май: какие овощи и фрукты лучше всего поддержат организм после зимы Идеальны на апрель-май: какие овощи и фрукты лучше всего поддержат организм после зимы 1 апреля 2025 15:31
Эти продукты только «притворяются» полезными: какие овощи и фрукты лучше оставить на полке Эти продукты только «притворяются» полезными: какие овощи и фрукты лучше оставить на полке 18 марта 2025 22:03
Не ради блага петербуржцев: вот почему в супермаркетах всегда овощи и фрукты всегда стоят около входа Не ради блага петербуржцев: вот почему в супермаркетах всегда овощи и фрукты всегда стоят около входа 14 января 2025 21:31
3 совета для детей и взрослых: Продеус из «Жить здорово!» дал советы, как оставаться здоровым всю осень 3 совета для детей и взрослых: Продеус из «Жить здорово!» дал советы, как оставаться здоровым всю осень 26 октября 2024 21:30
Везде жди подвоха: овощи и фрукты в супермаркетах научились делать более привлекательными при помощи уловки Везде жди подвоха: овощи и фрукты в супермаркетах научились делать более привлекательными при помощи уловки 20 октября 2024 15:00
Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще